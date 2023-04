Atalanta-Bologna 0-2: cronaca e pagelle del match

Colpo grosso dei rossoblù, che in quel di Bergamo superano i padroni di casa grazie alle zampate mancine di Sansone e Orsolini. Un 2-0 esterno che porta la band di Motta all’ottavo posto a quota 43 punti, due in più rispetto alla Fiorentina ferma a 41.



Cronaca di Atalanta-Bologna



Fra le mura di un Gewiss Stadium tutto esaurito, il Bologna si affaccia verso la porta di Musso al 12’ con Soriano che approfitta scaltramente di un pasticcio della retroguardia nerazzurra per tentare di innescare Barrow a due passi dalla rete: cross leggermente alto e occasione che sfuma. Sul versante opposto, la Dea risponde immediatamente con un tiro da fuori di Zappacosta deviato in corner da Skorupski. Al 21’, tocca nuovamente ai rossoblù proporsi in avanti con un destro di Kyriakopoulos respinto in tuffo dall’estremo difensore bergamasco. La gara vive di fiammate e al 29’ i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Hojlund, prima stoppato dalla provvidenziale manona di Skorupski e poi rimpallato da un prodigioso Soumaoro, straordinario nell'immolarsi in scivolata per salvare il successivo tap-in dello stesso centravanti danese. Il classico intervento che vale un gol. Gol che non arriva e clessidra che scorre velocemente fino all’intervallo senza ulteriori emozioni.

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, solo che al primo affondo stavolta Sansone batte Musso con un sinistro chirurgico che manda in estasi gli oltre mille supporters emiliani assiepati nel settore ospiti. L’Atalanta accusa il colpo, ma il Bologna non arrotonda e la gara resta sul filo dell’equilibrio. I felsinei fraseggiano ottimamente mentre la squadra di Gasperini fatica ad organizzare offensive degne di nota fino al 72’, quando il solito Hojlund impegna Skorupski con un colpo di testa ravvicinato. Passato lo spavento è nuovamente un tiro da fuori di Kyriakopoulos a scaldare i guantoni di Musso. Un piccolo antipasto, prima della grande occasione capitata sui piedi Zirkzee, con l’olandese che a tu per tu con il portiere orobico colpisce troppo centralmente. Orsolini ribatte in rete, ma è in offside. Si toglie la maglia e si becca il giallo che gli farà saltare il Milan. Una sciocchezza immediatamente riscattata dalla giocata del 2-0 all’86’, con l’esterno ascolano che raccoglie l’illuminante apertura di Zirkzee sulla corsia di destra prima di accentrarsi e di battere di precisione sul secondo palo il gol del raddoppio che chiude il discorso. Game, set and match. Il Bologna sbanca Bergamo, sale a quota 43 e continua sognare l’Europa.

Pagelle



Skorupski 7: Gran parata sul tiro ravvicinato di Hojlund nel primo tempo. Straordinario anche su Muriel nel recupero.

Posch 6,5: Non gli si può sempre chiedere di fare il gol. Fa il suo sulla destra.

Soumaoro 7,5: Prodigioso in scivolata sulla ribattuta di Hojlund a porta vuota. Intervento da portiere di hockey su ghiaccio che salva il momentaneo 0-0.

Lucumi 7: Affronta una serie di clienti molto scomodi, ma è lui a dettare legge.

Kyriakopoulos 6,5: Ci prova da lontano impegnando Musso in un paio di occasioni.

Schouten 7: Tocca una marea di palloni e ne sbaglia pochissimi. Imprescindibile.

Moro 6+: Meno brillante rispetto alla sfida contro l’Udinese. Tiene comunque bene la posizione. (Medel: sv)

Ferguson 6,5: Motorino box to box fondamentale nello scacchiere tattico di Thiago Motta

Soriano 6: Peccato per quell’assist mancato al 12’. Per il resto copre bene la sua zona del campo. (Orsolini 7: Canta e porta la croce: prende un giallo inutile che gli costa la squalifica, poi insacca il gol del 2-0)

Barrow 6,5: Corre e ci prova con pessimi risultati fino all’assist decisivo per Sansone. (Dominguez 6,5: Equilibrio e qualità in un momento delicato del duello)

Sansone 7: Lotta con grande sacrificio circondato dalle maglie difensive avversarie. Glaciale nel trafiggere Musso al 49’. (Zirkzee 7: Spreca una ghiotta occasione, ma nel finale disegna una visionaria apertura per il 2-0 firmato da Orsolini)

Tabellino



Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (52’ Demiral), Palomino, Djimsiti; Zappacosta (79’ Muriel), Ederson, De Roon, Maehle; Pasalic (24’ Boga); Hojlund, Lookman (52’ Zapata). A disp: Rossi, Sportiello, Ruggeri, Okoli, Muriel, Soppy. All: Gian Piero Gasperini

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten, Moro (83’ Medel); Soriano (45’ Orsolini), Ferguson, Barrow (55’ Dominguez); Sansone (55’Zirkzee). A disp: Bardi, Ravaglia, De Silvestri, Bonifazi, Lykogiannis, Sosa, Medel, Pyyhtia, Aebischer. All: Thiago Motta

Arbitro: Daniele Orsato

Assistenti: Preti - Affatato

Var: Massa - Maggioni

Reti: 49’ Sansone, 86’ Orsolini

Ammoniti: 11’ Zappacosta, 60’ Lucumi, 68’ Palomino, 70’ Djimsiti