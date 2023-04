Bologna-Udinese 3-0: cronaca e pagelle del match

Nel lunch kick-off del ventottesimo turno di Serie A, il Bologna fa valere il fattore campo e stende al piatto l’Udinese con un sonoro 3-0. Mattatori di giornata, il “terzino goleador” Posch, il giovane Moro e un pimpante Barrow.

Bologna - Udinese, la cronaca del match

Nemmeno il tempo di mettersi comodi e Bologna subito avanti al 3’ grazie al siluro di Posch che s’insacca alle spalle di Silvestri. La rete dell’austriaco manda in estasi il Dall’Ara che alza i decibel al massimo. Spinti dall’immediato vantaggio, i rossoblù si esaltano mentre l’Udinese non sembra poter reagire in maniera convincente, tanto che al minuto numero dodici è Moro a salire in cattedra: finta di tiro e poi rasoiata all’angolino per il 2-0 felsineo. I friulani accusano il colpo e lo sforzo ospite non produce altro che una svirgolata da dentro l’area del centrocampista Samardzic. Nulla di fatto e partita che vira velocemente al 25’, quando Lovric calcia sulla barriera un piazzato da ottima posizione: il pubblico respira e il Bologna conserva il doppio vantaggio. Ora, però, è l’Udinese a cercare il guizzo per riaprire il match, ma anche la conclusione di Zeegelaar si spegne lontano dalla porta. Sul ribaltamento di fronte, Sansone continua a tenere in apprensione la retroguardia ospite, ma all’imbrunire dei primi 45 sono ancora gli uomini in giallo a provarci senza fortuna: prima la girata di Beto non trova l’incrocio, poi la punizione di Samardzic si estinguere sui guantoni di un reattivo Bardi.



All’intervallo Bologna 2, Udinese 0. Inizia la ripresa, si invertono i fronti, ma il canovaccio non cambia e al 49’ è il piattone di Barrow a trafigge per la terza volta Silvestri. Il gambiano entra così prepotentemente in partita e 60 secondi più tardi ci prova con un “tiro alla Del Piero” che si spegne fuori di poco incendiando i 25 mila.



L’inerzia è ormai tutta dalla parte emiliana e Motta fa entrare in simultanea Orsolini, Soriano e Dominguez. Poi tocca a De Silvestri e Medel per concedere la standing ovation a Posch e Moro. Il resto della gara è normale amministrazione, con il Bologna che controlla e lo stadio che canta. 3-0 finale e rossoblù che raggiungono quota 40 in classifica, scavalcando di due lunghezza proprio gli stessi friulani.

Pagelle

Bardi 6,5: Non particolarmente impegnato. Bravo in tuffo sulla punizione mancina di Samardzic allo scadere del primo tempo.

Posch 7,5: Il suo missile terra-aria al 3° minuto sblocca il match. Non solo, salva anche sulla linea una zuccata ravvicinata di Beto. Esce al 70’ tra gli applausi. (De Silvestri sv)

Soumaoro 7: Roccioso e disciplinato. Superlativo in tackle al 19’ quando respinge il tiro del potenziale 2-1.

Lucumi 7: Diffonde leadership e sicurezza.

Kyriakopoulos 6,5: Ci mette lo zampino all’inizio dell’azione del 3-0.

Schouten 7: Elegante e funzionale. Il solito, indispensabile, Jerdy

Moro 7,5: Il suo gol da cineteca vale il momentaneo 2-0. Poi tanta qualità. Esce fra gli applausi come il compagno austriaco. ( Medel sv)

Aebischer 6 +: Fa il suo sulla corsia di destra. (Orsolini 6: Qualche spunto interessante)

Ferguson 6+: Lotta come sempre. Cuore di Scozia. (Dominguez 6: Sta ritrovando il feeling con il campo)

Barrow 7: Sbaglia qualche scelta, ma non si scoraggia. Ad inizio secondo tempo ha il merito di realizzare il 3-0 che mette in freezer il risultato. (Soriano 6: Aggiunge la sua esperienza nel finale)

Sansone 6,5: Piccolo tra i giganti. Tiene sempre in apprensione la difesa friulana.

Tabellini

Bologna (4-2-3-1): Bardi; Kyriakopoulos, Soumaoro, Lucumi, Posch (70’ De Silvestri); Schouten, Moro (70’ Medel); Aebischer (58’Orsolini), Ferguson (58’Dominguez), Barrow (58’ Soriano), Sansone. A disp: Ravaglia, Bonifazi, Sosa, Pytthia, Lykogiannis, Zirkzee. All: Thiago Motta

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar, Ebosele (45’ Nestrorski), Pereyra, Lovric (86’ Abankwah), Samardzic (73’ Arslan), Udogie (73’ Masina), Beto, Thauvin (73’Pafundi). A disp: Padelli, Piana, Buta, Guessand. All: Gianluca Cristaldi (Andrea Sottil squalificato)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi

Assistenti: Bindoni - Scarpa

Var: Mazzoleni - Marini

Reti: 3’ Posch, 12’ Moro, 49’ Barrow

Ammoniti: 8’ Bijol, 46’ Lucumi

Note: 25.562 spettatori