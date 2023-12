Bologna-Atalanta 1-0: una testata di Ferguson manda in estasi l'intero popolo rossoblù | Cronaca e Pagelle

L’ex Aberdeen risolve una gara molto ruvida con uno stacco imperioso a pochi istanti dal triplice fischio. Un gol che catapulta il Bologna a quota 31 punti, in piena zona Champions e a sole due lunghezze di distanza dal Milan terzo in classifica.



Cronaca del match

Sul rettangolo verde dello stadio Renato Dall’Ara, la prima occasione arriva solo al 23’ con un destro fuori misura di Saelemaekers. Sfumata l’occasione, le due squadre tornano ad annullarsi fino al 36’, quando Lookman scappa via alla retroguardia felsinea ma spara sui cartelloni pubblicitari a tu per tu con Skorupksi. Passano otto minuti e l’Atalanta si riaffaccia in zona rossa, stavolta Skorupski esce in maniera impeccabile e sventa la minaccia su Koopmeiners lanciato a rete. Nulla di fatto e squadre negli spogliatoi con il punteggio inchiodato sullo 0-0.

La ripresa comincia con il neo entrato Fabbian che ci prova subito da fuori: botta di contro balzo alta e risultato invariato. Sul ribaltamento di fronte, Freuler salva un gol già fatto andando ad anticipare in scivolata De Ketelaere a due passi dalla porta sguarnita. Il Dall’Ara esulta, mentre la band di Motta prova a spingere. A rendersi pericolosa, però, è nuovamente la Dea con una legnata potente ma centrale di De Ketelaere: Skorupski ci mette i guantoni e respinge la minaccia. La gara si infiamma e meno di un minuto più tardi ci prova di nuovo Lookman con un rasoterra largo di mezzo metro. La doppia occasione ospite risveglia il Bologna che va vicinissimo al gol con Fabbian, ma il giovane ex Inter la spara in curva da buona posizione dopo un brillante “uno due” con Zirkzee. Mani nei capelli di tutti i 27 mila presenti in tribuna e punteggio che resta sullo 0-0. Poco altro da segnalare fino all’83', quando a provarci è Ferguson con un mancino tanto violento quanto impreciso. Solo un antipasto, perché qualche giro di lancette più tardi ecco il guizzo vincente: corner tagliato del rientrante Orsolini e zuccata imparabile dello stesso scozzese per il punto dell’1-0 che manda in estasi lo stadio intero. La curva alza i decibel, gli emiliani lottano senza quartiere e al triplice fischio è un tripudio tutto rossoblù, tramonto sullo sfondo compreso. Al Dall’Ara, il Bologna batte l’Atalanta e si riprende il quarto posto solitario a quota 31 punti.

Pagelle

Skorupski 6,5: La tempistiva uscita su Koopmeoneirs nel finale di primo tempo salva il risultato. Per il resto, normale amministrazione.

Posch 6: Non certo una gara indimenticabile per l’austriaco, ma tutto sommato svolge degnamente il suo compito sulla fascia destra

Beukema 7: Spigoloso quanto basta per arginare i pericolosi attaccanti nerazzurri.

Lucumi 6,5: Si disimpegna come terzino sinistro e non sfigura nonostante una posizione certamente a lui non congeniale.

Calafiori 6,5: Meno pulito del solito, ma sempre affidabile.

Moro 5,5: Gara senza infamia e senza lode. (Fabbian 6-: Spreca una ghiotta possibilità, ma il suo ingresso regala comunque un po' di vivacità alla partita)

Freuler 7,5: È sempre nel posto giusto al momento giusto, soprattutto quando toglie le castagne dal fuoco con un super intervento al 50’. Detta i tempi e si assume sempre più responsabilità, cominciando a far emergere le sue doti di leadership.

Ndoye 6: Buon impatto dello svizzero, che prova a ferire la difesa atalantina con i suoi caratteristici strappi sull’out di destra. Esce a ridosso dell’intervallo per infortunio (Urbanski 6: Entra a freddo e tiene bene la posizione sul versante di competenza)

Ferguson 7,5: Solita gara di equilibrio e sacrificio fra le linee fino all’86’, quando ci mette la testa e batte Carnesecchi mandando il Bologna al 4° posto

Saelemaekers 6+: Tocco di palla prelibato e movenze eleganti. Non sempre, però, incide come dovrebbe. Esce lo stesso tra gli applausi.(Orsolini 6,5: Batte alla perfezione il corner che vale il gol vittoria)

Zirkzee 7: Tiene impegnata la difesa bergamasca con la sua tecnica sopraffina. Inutile dirlo: l'olandese è imprescindibile (Aebischer sv)







Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Freuler, Moro (45' Fabbian); Ndoye (44' Urbanski), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (89' Aebischer). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Lykogiannis,Kristiansen, El Azzouzi,Orsolini, Van Hooijdonk. All. Thiago Motta

Atalanta: (3-4-3): Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolasinic (72' Pasalic); Haeteboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (67' Zappacosta); Koopmeiners (84' Miranchuk), De Ketelaere (67' Muriel), Lookman (72' Scamacca). A disp. Musso, Rossi, Holm, Adopo, Bakker, Zortea, Bonfanti. All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: De Meo-Fontemurato

IV Uomo: Massimi

Var: Di Paolo- Ferrieri Caputi

Reti: 85' Ferguson

Ammoniti: 29' Posch, 69' De Roon, 70' Freuler, 79' Zappacosta, 86' Hateboer, 90'+2 Scamacca

Note: Spettatori 28.082