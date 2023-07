Bologna FC: 13 gol al Rio Pusteria nella prima amichevole estiva

Sul rettangolo verde del centro sportivo di Valles, i rossoblù si impongono piuttosto agevolmente sui padroni di casa del Rio Pusteria con il largo punteggio di 13-0. Nella più classica della sgambate estive, il Bologna segna 6 gol già nella prima frazione grazie alla tripletta di Arnautovic e alle singole marcature di Raimondo (bel sinistro dal limite), Aebischer e del giovane finlandese Pyyhtia, mentre nella ripresa arrotonda ulteriormente lo score con il poker di Ebone, lo squillo di Mazia, la zuccata di Ferguson e la rasoiata di Posch. Ovviamente bisognerà attendere avversari più competitivi per fotografare meglio il nuovo Bologna, ma già in questa prima uscita i felsinei hanno mostrato idee chiare e una buona condizione fisica.

Tabellino

Rio Pusteria: Mair S., Furlani, Mair P., Hofer A., Oberhofer, Krsic, Rabjia, Schrott, Widmann (28′ Gatterer), Vecchio A. (33′ Mutschlechner), Hofer L.. All: Nonnato.

Dal 46′: Prader, Turcanu, Amort J., Acherer, Amort T.,Vecchio C., Nagler, Auer, Tauber, Putzer.

Bologna: Skorupski (dal 33′ Ravaglia, dal 60′ Bagnolini); De Silvestri (46′ Posch), Bonifazi (dal 46′ Beukema), Lucumi (dal 46′ Sosa), Lykogiannis (33′ Corazza, 60′ Amey); Schouten (46′ Rosetti), Aebischer (46′ Dominguez); Moro (dal 46′ Ferguson), Raimondo (dal 46′ Mazia), Pyyhtia (dal 46′ Barrow); Arnautovic (46′ Ebone). All: Motta.

Arbitro: Kovacevic.

Marcatori: 10′ Arnautovic, 13′ Raimondo, 29′ Aebischer, 33′ Arnautovic, 40′ Pyyhtia, 45′ Arnautovic, 46′ Ebone, 55′ Ebone, 70′ Mazia, 72′ Ebone, 82′ Ferguson, 85′ Posch, 87′ Ebone.

Rinnovo importante

Intanto, sul fronte mercato, la società emiliana ha comunicato il prolungamento del contratto di Lewis Ferguson fino al 30 giugno 2027, con ulteriore opzione in vista della stagione successiva. Un investimento importante che garantirà la permanenza di un giocatore dal peso specifico fondamentale per gli schemi disegnati dal tecnico Thiago Motta, che potrà dunque puntare nuovamente sulla duttilità del centrocampista britannico.

I numeri di “Fergie”

Giunto sotto le Due Torri in punta di piedi dall’Aberdeen per una cifra vicina ai 4 milioni, l’incursore scozzese si è via via guadagnato una maglia da titolare, risultando uno dei più impiegati dell’intero campionato. Alla sua prima avventura in terra italica, infatti, ha collezionato 32 presenze per un totale di 2.321 minuti giocati, impreziositi da uno straordinario bottino di 7 reti. Capace di adattarsi in tutti i ruoli della linea mediana, Lewis, ha sorpreso tutti per la sua attitudine offensiva, andando a segno praticamente in tutti i modi possibili. Dalle deviazioni aeree ai tap-in mischia, fino ai bellissimi gol realizzati dalla distanza come quelli contro Sassuolo e Lecce. Insomma un giocatore in costante ascesa, che Bologna e il Bologna potranno continuare a godersi anche nelle prossime stagioni.