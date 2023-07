Bologna FC: De Silvestri rinnova per una stagione

Era nell’aria già da tempo, ma ora è ufficiale: Lorenzo “Lollo” De Silvestri giocherà ancora una stagione tra le fila felsinee, continuando così a svolgere il mestiere di terzino destro in campo ma soprattutto l’importantissimo ruolo di “chioccia” per tutti i giovani del gruppo fuori dal rettangolo verde. Autentico pilastro dello spogliatoio, il trentacinquenne ex Lazio, infatti, parla fluentemente tre lingue fungendo inevitabilmente da traduttore per i compagni stranieri e giocoforza risultando indispensabile agli occhi di tutto lo staff tecnico.

I numeri di Lorenzo

Sbarcato all’ombra delle Due Torri nel mercato del 2020 su indicazione di mister Sinisa Mihajlovic, con la casacca petroniana il difensore romano ha messo insieme 78 presenze complessive per un totale di 5.340 minuti giocati. Nel suo curriculum anche alcuni gol molto importanti (6 in totale, l’unico di questa stagione nel pareggio 2-2 contro il Napoli), un paio di assist e soprattutto tanta esperienza al servizio dei compagni. Per lui, in passato, anche 6 presenze in maglia Azzurra, oltre alle circa 400 tra Torino, Sampdoria e Lazio in Serie A. Un veterano del nostro campionato che, almeno per un altro anno ancora, continuerà a calcare i massimi palcoscenici italiani.