Bologna FC: tegola Orsolini

Brutte notizie per Thiago Motta che, in vista del match in programma lunedì sera alle 20.45 contro il Torino, dovrà rinunciare al talento e alla pericolosità di Riccardo Orsolini. Come detto, infatti, l’ala marchigiana ha accusato una lesione del bicipite femorale sinistro e i tempi di recupero sono stati stimati nell’ordine dei trenta giorni. Per lui, dunque, oltre a Torino, Lecce e Salernitana, c’è il grosso rischio di dover saltare anche il big match del 17 dicembre, quando al Dall’Ara arriverà la Roma di Josè Mourinho. Senza dubbio, un vuoto che peserà tantissimo nell’economia delle prossime 3-4 partite e che costringerà il tecnico rossoblù a rivedere i propri piani a livello di rotazioni.

Esterni contati

Con anche lo svedese Jasper Karlsson alle prese con un lungo infortunio, il ventaglio delle scelte offensive per il prossimo mese è praticamente ridotto all’osso. Appena due le opzioni: Ndoye da una parte, Saelemaekers dall’altra. In alternativa potrebbe esser allargato uno fra Aebischer e Moro, anche se questi ultimi due “esperimenti” non hanno pienamente convinto. Potrebbe, infine, essere l’occasione giusta per Giovanni Fabbian, ma il giovane ex Inter ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio solo in qualità di incursore centrale.