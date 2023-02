Il Bologna femminile vince ancora: 3-1 al Venezia

BOLOGNA-VENEZIA 3-1

BOLOGNA: Sassi, Sciarrone (62’ Alfieri), Asamoah, Sassi, Morucci (19’ Zanetti), Colombo (75’ Trombin), Antolini, Gelmetti (93’ Spallanzani), De Biase, Bonacini (87’ Polisi), Arcamone. All. Bragantini.

VENEZIA: Pinel, Lyberg, Risina, Lamti, D’Avino (75’ Verdaguer), Shirazi, Airola, Cacciamali, Barro, Piazza (9’ Tomasi) (87’ Quaglio), Bonnin. All. Geppino.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia.

RETI: 29’ e 92’ Gelmetti (B), 44’ Cacciamali (V), 83’ Antolini (B).

Il Bologna femminile non si ferma più e batte anche il Venezia per 3-1, conquistando la diciassettesima vittoria consecutiva. Sono quindi 52 i punti totalizzati dalla squadra allenata da Simone Bragantini, che ha potuto esultare al termine di una gara in cui le avversarie hanno messo in difficoltà Arcamone e compagne, brave come sempre a rimanere lucide e ad adattarsi al meglio alla situazione. E dire che la sfida era iniziata nel migliore dei modi, con Gelmetti brava a ribadire in rete al 29’ dopo una bellissima conclusione da fuori area di Zanetti, sfortunata nel colpire la traversa. Il Venezia però non molla, trovando con Cacciamali il gol del pareggio a un minuto dall’intervallo. Dopo il riposo, la sfida ricomincia con entrambe le squadre vogliose di conquistare i tre punti, e le difese salgono in cattedra vanificando tutti gli attacchi delle avanti di Bologna e Venezia. All’83’, un cross di Gelmetti trova la testa di Antolini, facendo esultare il Bonarelli di Granarolo. Dieci minuti dopo è ancora Gelmetti a rendersi protagonista, chiudendo i conti a tu per tu con Pinel. La nota negativa di giornata è l’infortunio a Morucci, uscita dopo venti minuti di gioco per un problema al ginocchio. Ulteriori esami chiariranno la situazione.