Verso Bologna-Monza, Motta: “Vogliamo continuare a recitare il nostro ruolo di rompiscatole”

Partita dal peso specifico enorme quella in programma sabato sera alle ore 20.45 al Dall’Ara contro il Monza diretto da Raffaele Palladino. In uno stadio nuovamente sold out, i rossoblù dovranno far valere il fattore campo per conquistare punti utili per barricare il 4° posto in classifica dagli assalti della Roma. Senza Saelemaekers squalificato e con Odgaard ancora fermo ai box, si prospetta una serata di riscatto per Ndoye (dopo l’erroraccio di Frosinone) e soprattutto una grande chance di rilancio per lo svedese Karlsson, pagato circa 10 milioni durante il mercato estivo ma ancora oggetto misterioso di questo meraviglioso Bologna.

Continuare a vivere da outsider

Come sempre, ad introdurre la gara ci ha pensato il mister felsineo che, dopo aver ricordato doverosamente le vittime della tremenda disgrazia di Suviana, ha immediatamente affrontato l'argomento europeo con grande franchezza: “L’obiettivo Champions per noi non è ossessionante, lo è per altre squadre. Ad inizio anno, infatti, non eravamo manco nella griglia delle ipotetiche squadre in lotta per l'Europa League o per la Conference. Adesso, però, siamo lì a recitare il ruolo di rompiscatole e vogliamo continuare sulla nostra strada”, ha specificato subito l’italo-brasiliano. “Stiamo vivendo una situazione bellissima, ma dobbiamo continuare a dare fastidio a tutti con lucidità e senso di responsabilità. I ragazzi non sono contenti del risultato di Frosinone, è vero”, ha poi chiosato sull’argomento, “ma solo perchè vogliono sempre vincere e non dobbiamo fare nessun dramma se il successo in questo caso non è arrivato”.

Avversario ostico

Esternato il legittimo pensiero sulla corsa Champions, Motta si è successivamente concentrato sui prossimi avversari: “Affronteremo una buonissima squadra, ben allenata da un tecnico molto preparato. Sanno cambiare modulo, ma lo fanno con la stessa mentalità”, ha chiarito il mister felsineo parlando del Monza. “Hanno consapevolezza del loro valore: sanno quando affondare e quando mantenere il possesso per fare correre gli avversari, colpendo poi con le qualità tecniche di alcuni singoli. Servirà l’aiuto di tutto il nostro pubblico, perché sarà una battaglia da giocare con lucidità ma anche con tanto cuore”.

Coach of the month

Intanto, come già accennato in precedenza, il tecnico rossoblù è stato insignito del prestigioso riconoscimento di allenatore del mese di marzo per i risultati ottenuti dalla 27a alla 30a giornata. Per Thiago Motta si tratta dunque del secondo premio consecutivo e grazie a questa personale doppietta aggancia così Luciano Spalletti in testa a questa singolare classifica con 4 riconoscimenti totali. “Da quando è stato istituito il “Coach Of The Month”, tre stagioni fa, l’allenatore del Bologna è il primo a conquistare il premio per due mesi consecutivi e ha così raggiunto Spalletti a quota 4”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. “Il grande lavoro svolto con l’ottima rosa che il Club gli ha messo a disposizione e la capacità di valorizzare giovani talenti sta permettendo al Bologna di Thiago Motta di conquistare traguardi storici e vivere una delle stagioni più emozionanti della storia del Club”, ha poi concluso lo stesso De Siervo, mentre al mister petroniano (che ha nuovamente "condiviso" il premio con tutto lo staff) verrà conferito il prestigioso riconoscimento prima del fischio d’inizio del match interno contro il Monza in programma sabato sera.