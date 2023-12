Verso Inter-Bologna, gara valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Nemmeno il tempo di godersi (o “gòdersi”, per dirla alla mottiana) la splendida vittoria per 2-0 sulla Roma, che la maratona del Bologna prevede già un impegno da dentro o fuori contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un incontro secco, che metterà in palio un posto ai Quarti di Finale della parte alta del tabellone del torneo, dove ad aspettare la vincente tra le due formazionici sarà la Fiorentina diretta da Vincenzo Italiano.

Le parole di Motta in conferenza

Come di consueto, ad introdurre la gara ci ha pensato il tecnico felsineo ai microfoni della sala stampa del centro tecnico di Casteldebole: “Andremo a giocarci la partita con le nostre carte. Sapendo bene che affronteremo una squadra che ha fatto la finale di Champions nella passata stagione e che quest’anno ha tutte le possibilità di vincere lo Scudetto”, ha specificato subito l’allenatore italo-brasiliano. “Turnover? Scenderà in campo chi sta meglio, come sempre. Sarà una bella gara e viviamo anche per queste sfide”.

Inutile negarlo: in città l’entusiasmo è ormai galoppante e Thiago Motta vuole continuare a cavalcare l’onda positiva dettata dagli ottimi risultati raggiunti: “Abbiamo la responsabilità di dare sempre tutto. I tifosi hanno il diritto di vivere al massimo questo momento e noi il dovere di continuare a lavorare sodo. Preparando al meglio ogni gara, senza fare calcoli”.

Il grande ex

Immancabile, infine, un piccolo excursus su Marko Arnautovic, passato proprio in maglia nerazzurra durante le ultime battute dello scorso mercato estivo: “Marko è un giocatore di livello elevato, che ha fatto una scelta comprensibile. Gli auguro sempre il meglio”, ha concluso il tecnico rossoblù, “ovviamente a partire dalla partita successiva a questa”.