Eccellenza, il Bentivoglio supera di misura il Diegaro

BENTIVOGLIO-DIEGARO 1-0

BENTIVOGLIO: Farinella, Mura, Bonenti, Battaglia, Di Sisto, Neri, Spadaccino, Colle, Fratangelo, Grimandi, Sansonetti. All.: Galletti.

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Belward, Pertutti, Lo Russo, Bartoletti, Strada, Sankhare, Morganti, Noschese, Pagliarani. All.: Cucchi.

ARBITRO: Luca Tuderti di Reggio Emilia.

RETI: 40′ Sansonetti.

Preziosissimo successo per il Bentivoglio che piega il Diegaro per 1-0 in un match importante in chiave salvezza. I padroni di casa hanno creato tantissimo e forse avrebbero meritato un punteggio più largo, ma oggi la cosa che contava di più era portare a casa il tesoro in palio. Dopo un primo tempo all’attacco, nel finale Sansonetti ha il guizzo giusto e segna il vantaggio per gli uomini di Galletti. Nella ripresa il Bentivoglio prova a chiudere la sfida, ma il Diegaro resiste. Nel finale i romagnoli si fanno sotto, ma la difesa del Bentivoglio è attenta.