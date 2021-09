La Libertas Castel San Pietro, club che milita in Promozione, scenderà in campo per il Primo Turno della Coppa "Memorial Maurizio Minelli".

Ospiterà il Fossolo 76, altro club della Promozione.

Il match si giocherà domenica 5 Settembre alle ore 15:30 presso lo Stadio Castel S.pietro T."Comunale" via Viara 231, Castel San Pietro Terme.