Promozione, Bentivoglio corsaro a Zola Pedrosa

ZOLA PEDROSA-BENTIVOGLIO 1-3

ZOLA PEDROSA: Garoia, Minelli, Vandelli, Perelli, Longhi, Di Giulio, Cugino, Marzillo, Tonelli, Costantini, Gilli. All. Zaza.

BENTIVOGLIO: Piovaccari, Mura, Cattabriga, Battaglia, Di Sisto, Neri, Bonenti, Spadaccino, D'Este, Grazia, Fratangelo. All. Galletti.

ARBITRO: Pierfrancesco Rossi di Forlì.

RETI: 23' Tonelli (Z), 72' Di Sisto (B), 82' D'Este (B), 95' Cordoni (B)

E' terminato con il successo della capolista Bentivoglio, il big match della 17a giornata del Girone D del campionato di Promozione, che allo stadio Filippetti ha superato in rimonta l'inseguitrice Zola Pedrosa. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno spinto sin dalle prime battute del match. I loro sforzi sono stati premiati al 23', quando Tonelli ha sbloccato il risultato. Il Bentivoglio ha provato a reagire al vantaggio avversario, ma la prima frazione di gioco si è chiusa con il risultato di 1-0. Nella ripresa, gli ospiti hanno continuato a spingere alla ricerca del pareggio, ed al 72' hanno trovato la rete con Di Sisto. Il Bentivoglio non si è accontentato, e approfittando del buon momento, all'82', è passato in vantaggio con la rete firmata da D'Este. Nei minuti finali, al 95', Cordoni ha poi chiuso definitivamente la gara sigillando l'1-3 finale per gli opsiti.