Un punto a testa per Castenaso e Granamica

CASTENASO-GRANAMICA 1-1

ARBITRO: Gianluca Andreoli di Bologna.

RETI: 10' Sartori (C), 68' Zattini (G).

Pareggio interno per il Castenaso, costretto dal Gramamica a spartire il bottino. Avvio asfissiante degli ospiti, ma già al 10' i granata ne vengono fuori e trovano il vantaggio grazie alla sortita vincente di Sartori. A metà tempo però lo stesso numero 9 e mister Gelli vengono espulsi, ma il punteggio viene mantenuto fino all'intervallo. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con una marcia in più e un uomo in meno che incide tanto a livello di stanchezza. Il Granamica, forte della superiorità numerica, spinge per pareggiare e ci riesce al 68', quando Zattini insacca mettendo il pallone alle spalle di Aversa. Finale senza ulteriori sussulti.