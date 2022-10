Il Castenaso cade di misura con la capolista Victor San Marino

VICTOR SAN MARINO-CASTENASO 1-0

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Lombardi, De Queiroz (23’ st Monaco), Tosi, Gramellini, Sabba (20’ st Lazzari), Santoni, Mengucci, Marra (1’ st Stellacci), Malo (28’ st Dioh), Ambrosini (32’ st Mantovani). All. Cassani.

CASTENASO: Aversa, Marchesi, Bassoli (23’ st De Brasi), Greco, Magliozzi (41’ st Raspadori), Verri, Colli, Grassi (35’ st Beccari), Monducci (23’ st Canova), Jammeh, Sartori. All. Gelli.

ARBITRO: Benini di Forlì.

RETI: 19’ pt rig. Ambrosini.

Nel big match di giornata giocato a San Marino, il Castenaso cede 1-0 alla capolista Victor. Una gara che si è deciso al 19' per il penalty trasformato da Ambrosini. Una partita che però sarebbe potuta finire in altro modo per quanto si è visto in campo e per quanto creato dai ragazzi di mister Gelli. E' mancata un pizzico di fortuna, il Castenaso scenderà in campo mercoledì in casa con il Sant'Agostino.