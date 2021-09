Bologna-Genoa, le pagelle: bene Hickey-gol, Arnautovic il migliore

Gara solida da parte del Bologna, che avrebbe portato anche a casa il risultato se non fosse per la svista di Fourneau. Gli uomini di Mihajlovic creano diverse occasioni e vanno anche due volte in vantaggio, ma il Genoa è bravo - e anche fortunato - nel trovare entrambe le volte il modo per tornare in parità. Il migliore in campo per i padroni di casa è Arnautovic: lotta come un leone contro i tre difensori genoani e trasforma anche il calcio di rigore, con dedica speciale ai tifosi.

Bologna-Genoa, le pagelle dei padroni di casa

Skorupski 6,5: è incolpevole sui gol ma decisivo nel negare la doppietta a Destro.

De Silvestri 6,5: solita partita di grinta e chilometri, in più sfiora anche il gol.

Medel 6,5: gara da gran difensore, ma ormai non è più una notizia.

Bonifazi 5,5: meno straripante del solito, al di là dell’episodio del rigore.

Hickey 7: soffre un po’ in fase difensiva nei primi minuti, poi alza i giri del motore e trova anche il gol dell’iniziale vantaggio (80’ Dijks sv).

Dominguez 6,5: ancora una gara da veterano per l’argentino.

Svanberg 5,5: non il miglior Svanberg visto da queste parti. Forse avrebbe bisogno di un po’ di risposo, ma senza cambi è dura (80’ Sansone sv).

Orsolini 5,5: promette e non mantiene (64’ Skov Olsen 5,5: troppo indolente il suo ingresso in campo e sciupa anche l’ultima occasione della partita).

Soriano 6: anche il capitano sembra non stare al meglio, ma come al solito la sufficienza la porta a casa.

Barrow 5: deve recuperare la condizione e deve farlo in fretta. Neanche uno spunto per tutti i 60 minuti in cui gioca (64’ Vignato 6,5: entra molto bene in partita, peccato per il poco tempo a disposizione).

Arnautovic 7: il migliore in campo. Lotta con i difensori genoani, segna e dedica anche la rete ai tifosi.

Mihajlovic 6,5: la prepara bene e l’avrebbe pure vinta, ma non fa i conti con Fourneau. Nel finale rimedia pure un'espulsione.

