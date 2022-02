Salernitana-Bologna, le pagelle dei rossoblù: tutti per uno, uno per tutti Il gol di Arnautovic, arrivato nel momento peggiore del Bologna, sancisce ancora una volta l'importanza del bomber negli schemi di Mihajlovic

Foto Twitter Bologna FC

Se è vero che almeno sulla carta quello di Mihajlovic è un gioco prettamente offensivo che permette a tanti interpreti di arrivare vicino alla porta, è vero anche che come lo fa Marko Arnautovic non lo fa nessuno. Il periodo no che l'austriaco sembra essersi lasciato alla spalle è stato fortemente condizionato da una forma fisica non ottimale. Ora che Marko ha ritrovato gol e fiducia, appare sempre più evidente come il Bologna dipenda da lui. Esiste una squadra con e una senza Arnautovic non solo per la mancanza di alternative valide, e la partita di oggi contro la Salernitana lo ha testimoniato. Sono poche le volte in cui Orsolini, Soriano e Barrow arrivano alla conclusione, e ancora meno quelle in cui sono in grado di rendersi realmente pericolosi. Il gioco nell'ultimo terzo di campo è fortemente "arnautovicentrico" e, per quanto questa tattica stia dando i suoi frutti, pensare a soluzioni che coinvolgano maggiormente i suoi compagni di squadra potrebbe essere una soluzione ottimale per Sinisa Mihajlovic.

Tornando alla gara contro la Salernitana, il Bologna ha sofferto per larghi tratti del match: i padroni di casa hanno tenuto di più il pallone, hanno calciato di più in porta e sono stati decisamente più pericolosi rispetto ai rossoblù. L'inerzia della gara è cambiata solamente quando Arnautovic raccoglie e insacca un bell'assist di Hickey e nei minuti finali di gara, quando la Salernitana era fortementre sbilanciata in avanti per cercare il gol della vittoria. Parlando anche degli altri giocatori in campo, da sottolineare la buona prova difensiva, soprattutto di Medel, che non si è certo lasciato intimorire dalla stazza di Djuric. Bene anche Schouten con la solita dose di tranqullità in mezzo al campo, meno brillante invece rispetto all'ultima uscita Soriano.

Salernitana-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: reattivo sul tiro in spaccata di Djuric, bravo a respingere gli attacchi aerei degli avversari, spettacolare sulla punizione di Mazzocchi. Gara solida del portiere polacco.

Soumaoro 6,5: Ribery e Verdi non sono due clienti facilissimi, lui però li tiene a bada.

Medel 7: tornato dalla squalifica con furore, conferma l'antica regola per cui "se l'avversario è più grosso sarà più grande il tonfo quando cadrà".

Theate 6: non la sua miglior versione, impreciso specialmente in fase di costruzione.

De Silvestri 5,5: solita prova di fatica, confusionario quando cerca di rendersi utile in attacco.

Schouten 6,5: geometrie al servizio dei compagni. Bravo anche quando alza il suo raggio d'azione (87' Bonifazi sv).

Soriano 5: netto passo indietro rispetto alla gara vinta contro lo Spezia (73' Vignato 5: poco lucido nelle due occasioni finali).

Hickey 6,5: attento su Mazzocchi e Kastanos, perfetto nell'assist con il destro a Arnautovic.

Orsolini 6: l'azione del gol nasce da un suo cambio di gioco, ma non è nella sua giornata migliore (63' Svanberg 6: entra in campo con lucidità).

Barrow 5: gara abbastanza anonima la sua (73' Sansone 6: solo l'incrocio dei pali gli nega il gol vittoria).

Arnautovic 7: non solo per il gol, ma per la capacità che ha di gestire la quasi totalità delle azioni offensive del Bologna.

Mihajlovic 5,5: il Bologna non ha gioca male ma subisce tanto e sembra avere poche idee se non quella di affidarsi ad Arnautovic.