Spezia-Bologna, le pagelle: sangue freddo Arnautovic, Dominguez il più bravo I rossoblù portano a casa tre punti fondamentali per continuare a coltivare il sogno Europa. Buona prova anche da parte di Orsolini

Foto Twitter Bologna FC

Tre punti fondamentali guadagnati dal Bologna sul difficile campo dello Spezia. I rossoblù, dopo aver colpito tre pali con Barrow e Arnautovic, sbloccano e vincono il match grazie ad un rigore realizzato dallo stesso attaccante austriaco. La squadra di Mihajlovic raggiunge Fiorentina e Juventus a quota 21 punti e può così registrarsi alla corsa per l'Europa.

Il migliore in campo è stato Dominguez, giocatore che partita dopo partita sta dimostrando di essere nettamente su un livello superiore rispetto alla media. Buona prova anche di Orsolini che continua a dare risposte positive in un ruolo non propriamente suo.

Spezia-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 6,5: fa sue tutte le palle che passano dalle sue parti.

Soumaoro 5,5: un gol mangiato e un brivido nella propria area di rigore. Bene ma non benissimo.

Medel 6: Nzola è enorme ma la stazza non lo spaventa.

Theate 6: meno brillante del solito, ma comunque una prestazione positiva.

Orsolini 6,5: continua a dare buone risposte in un ruolo non suo. Bravo soprattutto in fase offensiva (75' Skov Olsen sv).

Dominguez 7: tocca tantissimi palloni e i compagni si affidano ciecamente a lui (85' Bonifazi sv).

Svanberg 6,5: tanti chilometri e anche un gol sfiorato. Bene così. (75' Vignato sv).

Hickey 6: partita ordinata senza particolari picchi.

Soriano 5,5: le azioni offensive passano spesso dai suoi piedi ma da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Barrow 5,5: i due pali sono solo sfortuna o è mancata un po’ di convinzione? (75' Sansone sv).

Arnautovic 6,5: spesso si incaponisce e finisce a sbattere contro i difensori dello Spezia, ma la freddezza con cui realizza il calcio di rigore gli vale mezzo punto in più (90’ Mbaye sv).

Mihajlovic 6: serviva mantenere il sangue freddo e i suoi, alla fine, sono riusciti a trovare il bandolo della matassa. Bravo.

