Serie D, il Progresso torna al successo con il Borgo San Donnino

Squadra in casa

Squadra in casa Progresso

PROGRESSO-BORGO SAN DONNINO 4-2

PROGRESSO: Celeste, Mele, Ferraresi, Cocchi, Fiore, Gulinatti, Cantelli, Grazia, D'Amuri, Bagatti, Esposito L. All. Chezzi.

BORGO SAN DONNINO: Paganelli, Casarini, Vecchi, Mehmetaj, Fogliazza, Som, Zambruno, Rossi, Vanni, Finocchio, Lancellotti. All. Nicolini

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco.

RETI: 8' Lancellotti (B), 18' Esposito L. (P), 21' Rossi (B), 41' Gulinatti (P), 46' Bagatti (P), 82' Bagatti (P).

E' tornato al successo dopo un lungo digiuno il Progresso, che tra le mura amiche dello stadio Clara Weizs ha superato con il risultato di 4-2 il Borgo San Donnino. A partire meglio sono stati gli opsiti che hanno trovato la rete nelle prime battute del match, all'8', con Lancellotti. I padroni di casa, allora, hanno provato a scuotersi ed a reagire al vantaggio avversario. Al 18', così, è arrivata la rete del pareggio grazie ad Esposito L. Dopo soli tre giri di lancette il Borgo San Donnino ha trovato nuovamente il vantaggio con la rete di Rossi. Anche questa volta, i padroni di casa non si sono scomposti e sono andati subito a caccia del pareggio, trovandolo al 41' con il gol firmato dal Gulinatti. Il Progresso non si è fermato, ed ha continuato a spingere fino a realizzare la rete del sorpasso con Bagatti al 46'. Un'elettrizzante prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa. Nella ripresa, il Progresso ha chiuso definitivamente la gara con la doppietta personale di Bagatti che ha sigillato il 4-2 finale.