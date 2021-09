Il Treno 1979 inizia la sua avventura nel Campionato di Promozione

Domenica 12 Settembre il Trebbo 79 scenderà in campo per la prima volta in stagione in modo ufficiale.

Dopo essersi automaticamente qualificata, tramite sorteggio, al secondo turno della Coppa "Memorial Maurizio Minetti", la squadra bolognese inizia il suo campionato di Promozione Girone D contro l'Airone.

Quest'ultima arriva dalla vittoria meritata nella nuova Coppa Italia contro il Castelnuovo.

Il Direttore Sportivo Pirazzoli Andrea ha dichiarato: "Arriviamo alla partita di Domenica motivati sapendo comunque di aver iniziato un percorso difficile dove dovremo impegnarci tanto. I ragazzi si sono allenati con ottima intensità, sono consapevi che inizia un percorso lungo che deve portarci, con ambizione, all'obiettivo comune della stagione. La partita con il Trebbo 79 è sicuramente già una partita difficile perché è una compagine che è già in questo campionato da diverse stagioni. Si può definire come uno scontro diretto."

Il Match si terrà domenica alle ore 15:30 presso lo Stadio Comunale di Trebbo di Reno, Castel Maggiore.