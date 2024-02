La miglior stagione in A1 di Rebecca Piva: i numeri della schiacciatrice bolognese

Primo Maggio, su coraggio! È uno dei versi più famosi della canzone “Ti amo” di Umberto Tozzi, ma sembra ritagliato su misura per Rebecca Piva. La schiacciatrice bolognese, nata proprio nella giornata in cui si celebrano i lavoratori, ha coraggio da vendere e lo sta dimostrando in quella che per lei è la terza esperienza in assoluto nella Serie A1 di volley femminile. A Busto Arsizio, sponda UYBA, sta dimostrando quanto vale con numeri che le permetteranno di battere più di un record personale per quel che riguarda la massima categoria nazionale.

Sembra quasi incredibile che a quasi 23 anni si sia affacciata così poche volte all’A1, però sta decisamente recuperando. Il suo DNA, d’altronde non mente: il padre Alberto è stato un pallavolista di livello militando in piazze come Modena e Bologna, come anche la madre Brunella Filippini che ha giocato a Reggio Emilia, Imola e in Nazionale.

Proprio ieri Rebecca Piva è stata la grande protagonista della vittoria di Busto Arsizio contro Il Bisonte Firenze: il 3-1 delle Farfalle è stato frutto anche e soprattutto dei 18 punti della giocatrice felsinea (seconda miglior prestazione di tutto il match), nominata non a caso MVP. Nelle 18 gare disputate finora, ha totalizzato per il momento 148 punti che rappresentano il miglior bottino fra i tre relativi ai campionati di A1 a cui ha preso parte. Lo scorso anno a Casalmaggiore si è infatti fermata a quota 130 (tra l’altro con due match in più). Nella stagione 2021-2022, invece, si è fermata a 12 presenze a Trento prima di scendere in A2 per dare man forte alla Millenium Brescia.

Non bisogna dimenticare neanche gli altri fondamentali. Sia per quel che concerne gli ace (6 contro 5) che per i muri vincenti (13 contro 12) ha ritoccato il proprio score che potrà essere migliorato ulteriormente nelle prossime gare. Julio Velasco l’ha conosciuta in questa prima parte di stagione a Busto e non è da escludere che possa tenerla in considerazione per le future convocazioni in Nazionale: l’esordio di Rebecca Piva in maglia Azzurra risale al 2021, chissà che le presenze non aumentino a breve.