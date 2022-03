Balli swing nei luoghi cult. I suoi video diventano virali: "Così omaggio Bologna" | VIDEO

In Salaborsa, in Montagnola, sotto i Portici. Jeriko, all'anagrafe Riccardo Raimondi, balla in giro per la città e a ritmo di swing unisce le sue passioni, danza e architettura, che danno il nome al suo progetto itinerante.

"Dopo essermi laureato in Ingegneria Edile e Architettura – racconta – la mia passione per il ballo è proseguita parallelamente a quella per i luoghi monumenti e per le opere architettoniche; negli scorsi mesi ho aperto un canale YouTube in cui promuovo e cerco di fondere assieme queste mie due passioni attraverso l'ideazione di un progetto denominato 'Dance & Architecture'".

"Sono bolognese – prosegue – e sin da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato l'importanza del tramandarsi di cultura e conoscenza, è dunque per me un grande onore e piacere avere la possibilità di trasmettere alle persone un messaggio positivo di riscoperta dei nostri luoghi ed itinerari patrimonio di Bologna mediante il ballo, che rende possibile l'avvicinamento e l'integrazione di culture e storie diverse ma non distanti. Vorrei diffondere questa iniziativa al fine di contribuire a promuovere la conoscenza dei luoghi che appartengono alla storia e alla cultura della nostra città".