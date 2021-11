Un ponte tra Bologna e Johannesburg, sul filo di lana corre la solidarietà

Quando la solidarietà corre lungo il filo di lana creando un ponte talmente lungo da connettere due terre così lontane come lo sono Bologna e Johannesburg. E' il caso dell'iniziativa promossa dal Caffè dei Gomitoli di Strada Maggiore a sostegno di un asilo voluto da Women of Vision, una Ong di Westbury , una delle ultime township costruite dal regime dell’Apartheid.

Women of Vision e l'asilo montessoriano in una terra difficile

"In un territorio molto difficile segnato da disoccupazione, violenze, situazioni familiari disastrate, dal 1996 opera questa realtà che nel corso degli anni è diventata il punto di riferimento della comunità", racconta così una nota congiunta della Ong

Women of Vision gestisce una scuola d’infanzia d’impronta Montessoriana che accoglie 39 bambini fornendo un’educazione, un ambiente protetto, un post scuola per i bambini che frequentano le elementari. La situazione in Sudafrica durante la pandemia ha limitato fortemente l’attività di Women of Vision. Per garantire il regolare svolgimento delle loro attività, Il Caffè dei Gomitoli si adopera per organizzare una raccolta fondi e chiede alla città di Bologna di unirsi a loro.

Come contribuire

Chiunque abbia la passione per l’uncinetto o per il lavoro a maglia, potrà realizzare piccoli addobbi natalizi e portarli (o spedirli) entro il 1 Dicembre 2021 al Caffè dei Gomitoli in Strada Maggiore 77 – 40125 Bologna. Gli addobbi saranno messi in vendita ad offerta minima di 3 euro, a partire da Lunedi 6 Dicembre 2021 presso il Caffè dei Gomitoli ed in alcuni negozi della città. L’intero ricavato verrà devoluto alla Ong Women of Vision.

foto Emil Williams @ emilwilliamsphotography