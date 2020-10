A Casalecchio viaggio nella storia grazie alla Casa museo Nena: un tuffo nel passato

Taglio del nastro per la Casa Museo Nena a Casalecchio di Reno, in via del Lavoro 46: un progetto che punta a riportare all’antico splendore uno storico Palazzo di famiglia, condividendo con la comunità la bellezza di tanti mobili, quadri, ceramiche, arredi e memorie, collezionati con amore e gusto da diverse generazioni e conservati con grande cura.

L’Associazione Culturale NINA onlus ha infatti deciso di onorare la figura di Maria Maddalena Garavini, in famiglia soprannominata “Nena”, non solo per una questione di affetto, ma perché molti degli oggetti conservati le sono appartenuti e perché, insieme a sua sorella Maria Letizia, rappresenta l’ultimo ramo di famiglia ad avervi dimorato.

Si tratta di un palazzo nato nei primi anni del '700 e che, attraverso grandi famiglie nobili come i Boschi e i Garagnani Garavini, si è arricchito nei secoli di importanti storie, ricordi, stili, oggetti, memorie.

"Un ringraziamento speciale va alla famiglia che ha voluto condividere con la comunità questo importante bene storico - spiega sui social il sindaco Massimo Bosso - che ci permette di arricchire la conoscenza della storia della nostra città.