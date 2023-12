Presidio Cua e Plat per la crisi abitativa: "Sgombero Infame non ci fermiamo"

Continua la lotta dei collettivi per le “case belle per tutt?”. A seguito degli scontri con la polizia di ieri, dove 15 ragazzi sono rimasti feriti dalle manganellate, gli studenti del Cua (Collettivo Universitario Autonomo) sono tornati alla loro sede di Via Zamboni 38 dove sono rimasti per un assemblea. Alcuni di loro hanno passato la notte occupando le aule per “garantire alle persone che ieri hanno perso un tetto sopra la testa un posto dove stare” ha raccontato Anna Bellanda portavoce e attivista del collettivo.

La realtà universitaria ha annunciato la sua partecipazione al presidio "Case subito! Facciamo rumore-Basta case vuote-Autorecupero del patrimonio sfitto" promosso dal collettivo Plat (Piattaforma di intervento sociale). “Ci vedremo qui, quindi alle 17:30 in un preconcentramento universitario (Via Zamboni 38) per poi congiungersi sotto la prefettura con tutte le altre realtà” che come loro richiedono una soluzione alla crisi abitativa.

Gli sgomberi di mercoledì 6 di via Corticella e viale Filopanti hanno visto decine di ragazzi senza casa cacciati dalle strutture, nel primo caso una decina di agenti sono stati feriti dai manifestanti. Non erano solo giovani ad occupare gli edifici ma anche famiglie con bambini.

“Noi avevamo dichiarato pubblicamente più e più volte che ce ne saremmo andati da lì il 18 di dicembre, ci bastavano altri 10 giorni per finire di frequentare le lezioni, per finire di dare gli ultimi esami e invece si è scelto comunque di gestire la crisi abitativa come un problema di ordine pubblico e quindi di sgombrare” ha aggiunto l’attivista.