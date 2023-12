Sgomberi e scontri, ferito capo della Digos: "Dieci poliziotti feriti, ferma condanna"

Giornata difficile ieri sotto le due torri. Gli sgomberi degli stabili occupati in via di Corticella e viale Filopanti sono sfociati in scontri tra attivisti e forze dell'ordine, fino a sera.

"Ancora una volta, siamo davanti all’ennesima aggressione nei confronti delle donne e degli uomini in divisa - scrive in una nota Amedeo Landino, segretario provincia del Siulp Bologma (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - ndr) - un rituale che ormai sembra abbia assunto un appuntamento con cadenza giornaliera, nei confronti degli operatori della sicurezza impegnati sul territorio".

"Certamente l’aggressione avvenuta ieri, nelle modalità, tra quelle più gettonate da parte di chi sfoga la propria ira verso i rappresentanti dello Stato, assume connotati di gravità soprattutto per le conseguenze a danno del personale intervenuto - continua Landino - sono stati colpiti dagli attivisti diversi poliziotti impiegati di presidio e tutela dell’ordine pubblico".

Il bilancio, riferisce Siulp, è stato di dieci poliziotti feriti, uno di questi il dirigente della Digos, soccorso dal personale sanitario 118 sul posto.

"Conosciamo la straordinaria professionalità ed esperienza dei nostri colleghi nella gestione dell'ordine e la sicurezza pubblica ed è per questo che nel respingere convintamente ogni strumentalizzazione finalizzata probabilmente a creare scudo a violenti e professionisti del disordine, nell’esprimere nuovamente la più calorosa solidarietà ai colleghi feriti e vittime di aggressioni durante l’espletamento del servizio, auspichiamo una corale e convinta condanna da parte di tutti" conclude il Siulp.

Occupata facoltà di lettere

Dopo lo sgombero di viale Filopanti, è partito un corteo con altri momenti di tensione conclusosi con l'occupazione della Facoltà di Lettere, in via Zamboni 38 da pate del CUA che annuncia un presidio in piazza Roosvelt per le 18 di oggi.