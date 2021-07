Da dentista a influencer (con mezzo mln di followers): "Addio alla professione, ho scelto ciò che amo"

Davide cambia vita: una laurea con 110 e lode in Odontoiatria messa nel cassetto per dedicarsi alle sue passioni. la cucina e lo sport. A 34 anni ha scritto due libri, lanciato un podcast di successo e un'app che conta oltre 150 mila download

Ha 34 anni, è nato e vive a Bologna dove ha frequentato il liceo Righi e l'università, laureandosi con 110 e lode in Odontoiatria e protesi dentaria, e ha mollato la vecchia vita per dedicarsi alle sue passioni: la cucina e lo sport. Davide Campagna,ex dentista, oggi è food e fitnees influencer, ha quasi mezzo milione di followers sui social, ha un blog, ha scritto due libri, ha lanciato un podcast entrato nelle classifiche di mezzo mondo e un'app che conta oltre 150 mila download.

Davide, ci racconti come è passato da avere uno studio dentistico a un blog, fino a diventare influencer...

"La mia è una famiglia di dentisti e odontotecnici e sono cresciuto nei vari studi, giocando da bambino sempre con il gesso per fare i denti. Ho sempre creduto che quella fosse la mia strada, tanto da essermi laureato nei tempi previsti iniziando subito a lavorare, ed ero felice. Fin da piccolo però, mi è sempre piaciuto lo sport e la cucina è stata una passione sviluppata nel tempo. Al liceo cucinavo per la ragazza e all'università per gli amici. Diciamo che è stato un percorso naturale. Nel 2014 ho aperto il profilo Instagram, e nel corso degli anni è aumentata la comunity che mi segue . Necessariamente la creazione dei contenuti doveva essere sempre più ricercata, e la pubblicazione sempre più costante. E' così che è iniziata. Ho sempre lavorato dal lunedì al venerdì in studio e il sabato per il blog e i social. Poi ho dovuto ridurre la mia presenza in studio perché per crerare contenuti di un certo livello ci vuole tempo, e gli impegni aumentavano, fino a quando ho abbandonato la professione di dentista dedicandomi a tutto quello che mi è sempre piaciuto".

Lei cucina, presenta i suoi piatti per invogliare le persone a seguire a uno stile alimentare sano e fa lezioni di sport in diretta. In quanti la seguono giornalmente?

"Presento i miei piatti e ho scritto anche due libri perché le domande erano sempre tantissime, e volevo trasmettere alle persone tutte le mie esperienze, ricette e consigli. Per le lezioni di sport dipende, ci sono stati giorni in cui si sono allenate con me anche 3500 persone. E' sempre bello oltre che molto stimolante".

I lockdown l'hanno 'aiutata' su questo fronte?

"Si, soprattutto il primo. Sono uno sportivo, un maratoneta abitato ad allenarmi tutti i giorni e ho dovuto trovare il modo farlo a casa. Un giorno, per caso, ho fatto una diretta dal cellulare per far vedere alcuni esercizi e fare un po di compagnia, e la risposta è stata immediata, con persone che mi hanno seguito da tutta Italia. Da qui sono partite anche le sessioni di allenamento sui social"

Si ricorda la prima foto pubblicata sui social?

"Si, era un'insalata di mare in una conchiglia di capesante con pasta brisé"

Il suo profilo e libro si chiama 'Cotto al dente', perché?

"Quando tutto è partito facevo ancora il dentista, e cercavo qualcosa che potesse combaciare la passione per la cucina con la professione, da qui Cotto al dente"

Ha realizzato anche un podcast importante...

Si chiama Run With Cotto e ha ottenuto oltre 20mila ascolti su tutte le piattaforme digitali, e raggiunto il podio della categoria “Running all time” e della classifica dei contenuti sportivi, oltre alla Top10 dei podcast più ascoltati in Italia su Apple Podcast. E' entrato in classifica in Argentina Svizzera, Irlanda, Russia, Germania e Gran Bretagna e si è tradotto anche in una maratona"

E i suoi libri?

"In passato non avevo il fisico tonico di oggi, e per combattere i chili di troppo fin da giovanissimo mi sono sottoposto a diete ed esercizi, spesso senza risultati. Così ho iniziato a provare uno stile di vita per dimagrire senza sacrificare il piacere, e racconto questa esperienza nel primo libro FOOD FITNESS. Poi ho realizzato IL METODO COTTO AL DENTE , un nuovo compendio di ricette healthy e allenamenti".

Cosa consiglia a chi vuole seguire il suo esempio, lanciandosi nel mondo dei social per farne un lavoro?

"Non esiste una ricetta segreta, un'equazione precisa. Ho aperto i social nel 2014, le persone che mi seguivano nel tempo sono aumentate di anno in anno e sono esplose nel 2020. Sicuramente è necessario dedicarci molto molto tempo, e un pizzico di fortuna non guasta".