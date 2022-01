Dove andare a sciare vicino Bologna

Amate la neve ma non volete allontanarvi troppo da Bologna? Ecco dove andare per una vacanza, o anche solo qualche giorno di relax...

Corno alle Scale

Corno alle Scale è una la rinomata stazione di sci bolognese scelta negli anni scorsi dal campione Alberto Tomba come sede per i suoi allenamenti. Un rapporto affettivo di lunga durata (non dimentichiamo che è stato proprio quassù che l’Albertone nazionale iniziò negli anni Settanta la sua carriera), magnificamente suggellato con l’intitolazione di due piste al grande campione bolognese.

La stazione si presenta come una sorta di grande anfiteatro naturale che si estende a ventaglio dai 1945 metri del Corno alle Scale fino al Lago Scaffaiolo, servito da 5 seggiovie e 1 sciovia, per un portata complessiva di oltre 10mila persone/ora. I chilometri di pista sono 36, di varia difficoltà, dei quali l’80% coperti da impianti di innevamento artificiale che consentono, comunque vada la stagione, di sciare una media di 150 giorni all’anno.

Un’area attrezzata con spine, gobbe, rail, curve paraboliche e salti di differenti livelli è a disposizione dei sempre più numerosi amanti dello snow board, mentre gli ospiti più piccini possono liberare la propria vitalità nel coloratissimo mondo dei giochi gonfiabili del Baby Park. Integrano l’offerta due anelli per sci di fondo, uno dei quali per sciatori esperti, l’altro anche per principianti. (www.cornosci.it)

Distanza da Bologna: 85 KM circa

Cimone

ll comprensorio del Cimone offre il più grande carosello sciistico dell’Appennino tosco-emiliano con più di 50 km di piste, tutte collegate tra loro. Le piste sono servite da impianti moderni e veloci e si può accedere a ognuna con lo stesso skipass, senza doversi mai togliere gli sci. Lungo i tre versanti della montagna si snodano tracciati per tutti i gusti: lunghi e larghi, con pendii impegnativi e oltre 600 metri di dislivello per gli sciatori esperti; piste più corte e facili per chi ama lo sci in pieno relax.

Un accurato piano di rinnovamento della stazione sta portando all’aumento della portata complessiva degli impianti del comprensorio, al potenziamento dell’impianto di produzione neve programmata (30 km) e alla riduzione non solo dei tempi di attesa, ma anche di quelli di risalita.

Gli oltre 100 maestri di sci del comprensorio sono pronti ad accompagnarvi nei vostri progressi dalla tecnica di base all’agonismo. Un’attenzione particolare è riservata poi ai bambini, con corsi a misura dei piccoli sciatori e i nuovi e attrezzati baby-park. Una delle principali novità è il moderno Snow Park, che ha ospitato gare di livello nazionale, con strutture fisse, fun box, big air e completo di tutte le attrezzature necessarie per accontentare i numerosi riders. (www.cimonesci.it)

Piane di Mocogno

La stazione delle Piane di Mocogno, offre infinite possibilità di svago e divertimento: dallo sci alpino, allo sci nordico, escursionismo etc... ed è il luogo ideale dove trascorrere vacanze in completo relax con la famiglia e i bambini (potranno divertisi al BABY PARK, sulle Piste di Tupping o di Tapis Roulant). (www.appenninobianco.it)

Abetone

L'Abetone è una delle più importanti fra le stazioni sciistiche Appenniniche.

Si avvale di oltre 50 chilometri di piste distribuite su quattro splendide vallate: la valle dello Sestaione, la valle della Lima, la valle dello Scoltenna e la val di Luce, collegate tra loro con piste innevate anche artificialmente e con impianti di risalita che partono dai 1200 metri per raggiungere i 1950 metri di quota. Si può praticare anche lo sci di fondo su due piste ad anello per un totale di 15 chilometri. La felice collocazione di tutti gli impianti e piste perfettamente collegati, consentono anche ai residenti delle località poste agli estremi del comprensorio di accedere con gli sci in ogni zona, evitando l'uso di mezzi automobilistici. Approfitta di questo splendido carosello e scia nelle nostre valli in piste sempre diverse!

Nell'ottocento L'Abetone fu interessato da un turismo d'élite, specialmente dopo l'apertura della nuova strada ferrata Porrettana: dalla stazione di Pracchia era infatti possibile raggiungere la località con otto ore di vettura. Il lento, ma costante incremento del nuovo centro turistico nell'Ottocento e nei primi decenni di questo secolo è storia troppo nata per essere qui ripetuta. ( www.abetone.com / www.appenninobianco.it)

Distanza da Bologna: 114 Km circa