Elettra Lamborghini è la prima italiana ad avere una statua di cera nel museo Madame Tussauds

La cantante Elettra Lamborghini avrà una statua di cera a sua immagine e somiglianza nel museo Madame Tussauds di Amsterdam. La notizia è di questi giorni, e ad annunciarlo è stata lei stessi sui social, dove ha postato qualche foto del nuovo progetto.

Elettra ha posato per oltre sei ore per gli scultori, che con molta attenzione hanno cercato di cogliere tutti i dettagli del suo corpo per rappresentarla nel miglior modo possibile.

La scultura verrà presentata in Italia a maggio e sarà poi collocata verso l'estate nel museo, nella Music Area, in compagnia di Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber.