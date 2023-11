Lavori in corso a Casalecchio: cantieri in due fasi, come cambia la viabilità

Saranno interessate le vie IV Novembre, Giordani, Risorgimento e Battisti ai lavori che partono lunedì 6 novembre 2023 a Casalecchio di Reno.

Gli interventi riguardano la riqualificazione della sede stradale e dei marciapiedi, con riorganizzazione della sosta. Il Comune rende noto che verrano rimossi i cordoli stradali esistenti con un unico piano viario a raso, dove verranno separati gli spazi dedicati ai pedoni da quelli destinati alla sosta e alla circolazione.

E' previsto il rifacimento dell’area di pertinenza di ogni albero, ampliando la sezione di calpestio dei marciapiedi.

"E' prevista - inoltre - la rimozione di un limitato numero di alberature per motivi di pubblica utilità e sicurezza. Alcuni alberi non saranno reimpiantati in loco a causa del poco spazio a disposizione per la loro futura vita, ma saranno compensati da nuove alberature nelle aree verdi pubbliche" spiega l'amministrazione.

I lavori comprendono anche l’ampliamento della rete fognaria in via Battisti e l’adeguamento delle caditoie stradali.

I cantieri e le modifiche al traffico

La prima fase del cantiere riguarderà via IV Novembre con fine prevista entro metà dicembre: si inizierà con il tratto tra via Porrettana e via Battisti e successivamente con il tratto tra via Battisti e via Risorgimento che saranno accessibili solo pedonalmente.

In tale fase l’accesso ed uscita al/dal comparto avverrà da su via Giordani, quindi dalle ore 6.00 del 6 novembre fino a fine lavori la via IV Novembre è vietata la circolazione da via Reno a via Battisti con divieto di sosta 0-24 con rimozione. L’accesso ai passi carrai sarà pertanto interdetto. I possessori del pass Zona Residenziale Parco della Chiusa potranno parcheggiare gratuitamente presso le aree di sosta adiacenti alla Casa della Conoscenza per la durata dei lavori ed esponendo il contrassegno.

Con le fasi successive del cantiere si interverrà sulla restante via IV Novembre, da via Battisti a via Risorgimento, e a seguire sulle restanti vie Giordani, Risorgimento e Battisti con previsione di ultimazione dei lavori entro la fine dell’inverno.

Tangenziale

Sul Raccordo di Casalecchio, nell'ambito delle attività di rifacimento del cavalcavia, sarà necessario chiudere la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 9:00 di lunedì 6 alle 22:00 di venerdì 10 novembre, in modalità continuativa.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale o di Bologna San Lazzaro sulla A14 Bologna-Taranto.