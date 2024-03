Lavori alla Croce di Casalecchio: il mercato si sposta, cambia la viabilità

Con l'inizio il 4 marzo dei lavori di riqualificazione nel Quartiere Croce a Casalecchio di Reno, piazza Zampieri è stata chiusa al traffico veicolare. E da giovedì 7 marzo 2024 il mercato, che ogni settimana si teneva di giovedì in questa piazza, sarà spostato nel tratto di controviale della via Porrettana tra le vie Caravaggio e Zampieri.

I lavori di riqualificazione di piazza Zampieri prevedono un nuovo spazio verde e un innovativo "Rain Garden" (Giardino della Pioggia), utile a raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana.

In questo tratto di controviale della via Porrettana dove si sposta il mercato, ogni giovedì sarà istituito il Divieto di Sosta con Rimozione dalle ore 6,00 alle ore 14,00.

Parcheggi e pass

Sempre sullo stesso tratto del controviale, a partire dall’11 marzo 2024, in via sperimentale verranno istituite le strisce blu a pagamento con l'obiettivo di disincentivare l’utilizzo degli stalli sosta come parcheggi scambiatori per chi lascia il veicolo tutto il giorno per spostarsi verso Bologna.

Le attività commerciali e i proprietari degli immobili prospicienti al controviale avranno diritto a un pass per la sosta.

Le abitazioni e le attività commerciali prospicienti l’area di mercato (via Porrettana civici 44, 46, 48, 48/2, 50, 50/2, 52, 56, 58, 58/2, 60, 60/3, 60/4, 62, 62/2, 62/3, 62/5, 64, 64/2, 64/3, 66, 66/2,66/3, 66/4, 68, 68/2, 68/3, 70, 70/2, 70/3, 70/4; via Carracci civici 2, 4, 8, 60/2; via Caravaggio civici 1, 1 / 2, 3) possono rivolgersi in Comune per il ritiro del pass sosta, secondo le modalità comunicate tramite volantinaggio agli indirizzi interessati.

Nuova collocazione del mercato

“La nuova collocazione del mercato – afferma Chiara Raspanti, referente Fiva Confcommercio Ascom Bologna – è frutto di un proficuo confronto con l’Amministrazione e, ci auguriamo, risponderà sia alle esigenze dei commercianti, anche in sede fissa, che a quelle dei cittadini che da anni fanno del mercatino della Croce uno dei più amati della provincia”.

“I commercianti e, in generale, gli operatori della Piazza Zampieri, ora sacrificati, confidano nel rispetto del crono programma e nella tempestiva fine dei lavori, per tornare a uno stato di normalità” Andrea Bertusi, Confcommercio Ascom Bologna.

“Per il commercio degli ambulanti su area pubblica – aggiunge Manuela Pizzirani, referente Anva Confesercenti Provinciale Bologna – è un’opportunità che offre maggiore visibilità al mercato. La nuova collocazione si presta a realizzare una galleria commerciale con le attività presenti sotto al portico. Gli ambulanti hanno accolto favorevolmente il trasferimento nel controviale e al termine della ristrutturazione della Piazzetta Zampieri si potrà pensare a un nuovo utilizzo in sinergia con le attività commerciali presenti”.

“Fra i progetti più importanti che stiamo portando avanti per la città – è la sintesi di Massimo Bosso, sindaco del Comune di Casalecchio di Reno che ha la delega al Commercio – senza dubbio c’è il progetto di rigenerazione urbana alla Croce, di cui fa parte la riqualificazione di Piazza Zampieri, lo spostamento del mercato sul controviale di via Porrettana e gli interventi su sosta e viabilità locale. Abbiamo presentato il progetto alla cittadinanza in alcuni incontri partecipati da cui sono emerse osservazioni e suggerimenti di cui abbiamo tenuto conto, ma certamente la prima fase sperimentale sarà utile a monitorare l’andamento e il ricambio della sosta e compiere una analisi approfondita per una possibile estensione alle altre zone della Croce. Una novità senza dubbio storica per la zona di via Zampieri e, più in generale, per tutta la Croce di Casalecchio. In questi mesi bisognerà affrontare qualche puntuale disagio, con la consapevolezza che al termine dei lavori questa area della nostra città potrà usufruire di un nuovo spazio per la socialità, che guarda alla sostenibilità ambientale e alla messa in sicurezza degli spazi urbani al servizio di tutta la comunità”.