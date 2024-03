Dopo due anni di lavori, riapre il Teatro Testoni

Dopo due anni di lavori, e due stagioni teatrali ospitate dalla sala Centofiori, il Teatro Testoni di via Giacomo Matteotti torna nella sua veste rinnovata, grazie a un progetto finanziato dal Pnrr.

Fino al 19 marzo è in programma "Visioni di futuro, visioni di teatro", il Festival internazionale di arti performative e cultura per la prima infanzia, 0-6 anni, che segna il ritorno in sede della compagnia La Baracca che lo gestisce.

La riqualificazione dell'edificio

Si è conclusa a febbraio 2024, con un investimento di 1 milione e 900 mila euro: In particolare sono stati eseguiti lavori per:

il miglioramento dei servizi al pubblico, dell’accoglienza e delle funzioni dedicate all’offerta culturale, con la stabile istituzione di una terza sala per gli spettacoli

il miglioramento del sistema degli accessi e dei percorsi, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche

la messa a norma dei presidi per la sicurezza

l’adeguamento funzionale e impiantistico e l’efficientamento energetico

i consolidamenti strutturali

i restauri o le manutenzioni più urgenti

Per una maggiore tutela storico artistica del bene e per il miglioramento dell’impianto strutturale della copertura sono stati realizzati inoltre:

la revisione del manto di copertura

il consolidamento e interventi sulle strutture lignee principali (capriate, arcarecci e travetti)

gli interventi sul solaio per permettere l’ispezione e la manutenzione e per il miglioramento dell’efficientamento energetico

l'installazione di dispositivi anti-caduta permanenti (linea vita)

il restauro degli elementi decorativi a livello del sottotetto

il risanamento di alcune murature al piano interrato

Il progetto di riqualificazione energetica

"Oltre ai lavori appena conclusi, a cura del settore Edilizia del Comune, eseguiti dalla ditta Sgargi, La Baracca, parallelamente ad altri quattro teatri di proprietà comunale - rende noto Palazzo D'Accursio - in collaborazione con il settore Cultura e creatività del Comune, ha presentato un progetto di riqualificazione energetica del Teatro Testoni attraverso la partecipazione all'avviso pubblico del Ministero della Cultura volto a individuare proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, risultando tra i progetti meritevoli di finanziamento, con un importante contributo di 145.610 euro attraverso fondi Pnrr" così "il settore Cultura e creatività ha deciso di contribuire ai lavori a copertura della percentuale non finanziata dal contributo ottenuto dal bando Pnrr per 36.402 euro".

Il progetto de La Baracca

Il progetto de La Baracca prevede l’efficientamento dell’illuminazione interna a tutti gli ambienti attraverso la sostituzione degli apparecchi esistenti con altri a sorgente Led ad alta efficienza.

Gli obiettivi, oltre al miglioramento del consumo di energia elettrica, sono rivolti al miglioramento del benessere visivo e della qualità di fruizione degli ambienti interni del Teatro, ottenuto con la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con altri a Led che posseggono caratteristiche di confort visivo e di indice di resa cromatica superiore agli apparecchi di illuminazione attualmente presenti.

Questo secondo tipo di interventi si concluderà entro fine settembre 2024.