Ozzano: Mauro Menarini è Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Ricevuta l'onoreficenza, Menarini ha commentato: "E' per me un grande onore"

L'ozzanese Mauro Menarini è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. "Ringrazio di cuore l'Amministrazione comunale di Ozzano - spiega Mauro Menarini - e in particolare l'assessore Matteo Di Oto che mi ha consegnato l'onorificenza, insieme al Prefetto di Bologna D.ssa Ferrandino. E' un onore essere insignito di un'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, nel mio caso quella di Cavaliere. Da decenni mi occupo di dispositivi medici nell'ambito della chirurgia protesica delle articolazioni e sistemi per la rigenerazione di cartilagine delle ossa . Con alcuni insegnanti di un istituto superiore, 10 anni fa, ho fondato una Onlus per aiutare e sostenere gli studenti con problemi di carattere economico o di disabilità e questo mio grande impegno in campo medicale ma soprattutto sociale e' alla base delle motivazioni per le quali ho ricevuto questa onorificenza. Aiutare il prossimo e' sempre stato un mio obiettivo e una mia aspirazione e cerco di farlo anche in tante piccole cose. Da 50 anni sono donatore di sangue e sono socio AIDO, due modi anche questi per aiutare chi ha bisogno".

E ancora: "Mi sono trasferito a Ozzano da pochi anni , ma mio padre era originario di San Pietro di Ozzano e un suo cugino,Tonino Pirini, è stato sindaco dal 1955 al 1958 ininterrottamente dal 1965 al 1976 - commenta Menarini - So che per Ozzano Tonino Pirini ha rappresentato tanto e ancora oggi, a cinque anni dalla sua morte, il suo ricordo è molto vivo . L'ultima volta che lo incontrai, tanti, tanti anni fa avendo accompagnato mia padre ad una cerimonia a Ozzano dove Pirini veniva festeggiato in occasione di una ricorrenza, ricordo che mi disse "quando avrai famiglia e dei figli portali a vivere a Ozzano dove è nato tuo padre e dove viverci è una meraviglia".