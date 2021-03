Ozzano: 30mila euro per le associazioni culturali del territorio

"Le incertezze di questo periodo legate ai contagi ed alla forte diffusione del coronavirus si riflettono purtroppo sulla programmazione delle iniziative culturali. Ancora non sappiamo, ad esempio, se la stagione estiva si riuscirà a fare, in quale maniera, se le entrate dovranno essere contingentate, eppure nonostante tutto questo l'Assessorato alla Cultura del Comune, come ogni anno, intende sostenere la realizzazione delle iniziative e dei progetti proposti dalle associazioni che operano a livello locale". Queste le parole del sindaco di Ozzano Luca Lelli, che spiega perchè l'amministrazione ha investito nella cultura, attraverso un bando.

"Come Assessorato alla cultura - sottolinea l'assessora Elena Valerio - abbiamo deciso di confermare e di pubblicare anche quest'anno il bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito culturale proposti da associazioni culturali o di promozione sociale che operano nel nostro Comune. L'ammontare dei contributi erogabili era pari a 30.000 euro, e il bando si è chiuso il 10 marzo scorso.

Nove associazioni del territorio hanno presentato un loro progetto. Si tratta di associazioni che coprono vari settori culturali, si va dal teatro, alla musica, alla danza,all'arte circense e alla promozione turistica mediante l'organizzazione di gite sul territorio. Un'apposita commissione - spiega una nota del Comune - tecnica ha analizzato le proposte sulla base della qualità del progetto, della rilevanza per il territorio e per la comunità ozzanese, della creatività, originalità e innovazione. Le proposte sono state tutte accolte e a ognuna è stato riconosciuto un contributo economico il cui importo e' stato definito sulla base dei preventivi economici allegati ai progetti.

"L'attenzione dell'Amministrazione comunale verso tutto ciò che rientra nella sfera della cultura e' sempre stata alta ed il fatto di aver fortemente voluto far uscire questo bando ne é una dimostrazione - conclude il sindaco - Lo stesso impegno l'Amministrazione lo metterà nella ricerca degli spazi adeguati dove riuscire a mettere in scena e ad organizzare le iniziative ed i progetti proposti. Stiamo già lavorando insieme a Proloco, per individuare e valutare insieme lo spazio più adatto per ricreare l'arena estiva dove poter mettere in scena la programmazione estiva degli eventi. Lo scorso anno l'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che speriamo di poter bissare anche quest'anno."