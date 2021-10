Mobilità sostenibile a Vergato e Castel San Pietro: via alla progettazione partecipata

Per i progetti dei Centri di Mobilità di Vergato e Castel San Pietro previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS metropolitano si passa dalla teoria alla pratica, sperimentando insieme ai cittadini e alle cittadine dei Comuni coinvolti alcune delle soluzioni proposte nei progetti di fattibilità con i test su strada.

Come riportato in una nota della Città metropolitana, "la viabilità e la sosta della zona intorno alla stazione verranno rimodulate per dare più spazio alla convivenza tra pedoni, biciclette e altri mezzi di trasporto sostenibili. L’area interessata dal test diventerà per alcuni giorni una "piattaforma unica per la mobilità dinamica": uno spazio condiviso per vedere la città da un nuovo punto di vista, per immaginare una migliore qualità urbana.

Si parte da Vergato che dall’11 al 25 ottobre darà più spazio alla mobilità attiva: via Marconi diventerà a senso unico per le auto dall’incrocio con via Garibaldi fino alla stazione, e la sosta lascerà temporaneamente il posto alle biciclette, ai pedoni, ai passeggini. La zona tra la stazione e il centro diventerà per due settimane uno spazio condiviso tra chi viaggia, chi lavora, chi gioca… Un’opportunità concreta per vivere in modo differente lo spazio urbano.

Primo appuntamento: 10 Ottobre Festa dei Sapori a Vergato. Il team impegnato nel progetto di fattibilità dei Centri di Mobilità incontrerà il pubblico nel pomeriggio, insieme ai tecnici della Città metropolitana di Bologna e del Comune, per illustrare la proposta progettale.

Per questo momento di racconto verrà allestito un gazebo dedicato all'interno della festa in Via Marconi.

A fine ottobre toccherà a Castel San Pietro Terme.