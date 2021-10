Torna l'ora solare: quando spostare le lancette

Torna l'ora solare e tutti dobbiamo spostare le lancette. Quando? La notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre: alle ore 3 dovremo portare le lancette indietro di un'ora, tornando così alle 2. Il buio arriverà prima alla sera ma si avrà più luce la mattina, almeno nella prima fase.

Giornate più corte

Al mattino si potrà dormire un'ora in più, ma sono noti i disturbi che possono essere causati dal cambio dell'ora. Diversi studi hanno dimostrato che alcuni soggetti possono svegliarsi sempre allo stesso momento mentre altri potranno lamentare disturbi come insonnia, sonno interrotto e difficoltà ad addormentarsi. L'insonnia causerà ripercussioni sulla concentrazione e sullo stresso. In ogni caso i fastidi saranno lievi e di breve durata: il consiglio è quello di adattarsi in fretta all'alternanza tra luce e buio, magari anticipando di poco l'orario dei pasti e quelli del sonno.

La storia dell''ora legale'

L'idea di spostare avanti le lancette di un'ora, nacque per risparmiare la luce delle candele alla sera e fu, già nel 1784, Benjamin Franklin, politico americano, scienziato e inventore del parafulmine, a pubblicare la sua idea sull'utilità - in termini di risparmio - di 'spostare il tempo'. Ma di fatto l'ora legale venne adottata solo durante la Prima guerra mondiale: il 30 aprile 1916 per l'esattezza. Fu per la scarsità del carbone e per risparmiare su riscaldamento e illuminazione, che le autorità tedesce decisero di spostare l'orario. Dopo tre settimane, anche la Gran Bretagna adottò lo stesso sistema e a seguire il resto dell'Europa e gli Usa.