Ecco il nuovo Starbucks di via D'Azeglio: c’è già la data di apertura

Starbucks apre a Bologna. Lo si sapeva da un po' e il colosso del caffè (in tutte le sue declinazioni) sarà in via D'Azeglio: anche su questo nessuna novità visto che prende il posto della libreria Mondadori. Adesso però sappiamo che ci siamo quasi e che lo conosceremo addobbato a festa visto che arriverà prima di Natale. I locali che lo ospiteranno sono invisibili dall'esterno perché le vetrine sono coperte, ma lo status dei lavori sembra avanzato, così come appare da fuori. Sarà possibile, una volta aperto, tornare ad ammirare la sala boschereccia che nel frattempo sarà certamente stata ripristinata e riqualificata.

Cosa si beve da Starbucks? Caffè, frappuccini, bevande a base di cioccolato, tè caldi e freddi. Da Starbucks esistono più di 87.000 combinazioni di bevande. Cosa si mangia? Prodotti da forno, cookies, sandwich e panini.

Starbucks divide la politica ma unisce i commercianti