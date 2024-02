Dal Sud Italia e dalla Romania: chi fa le valigie per vivere sotto le torri

A Bologna risiedono 392.017 persone al 31 dicembre 2023 (Qui tutti i dati sulla popolazione residente nel 2023). Rispetto al 2022 c’è quindi una sostanziale stabilità, ma la città turrita si conferma una delle più attrattive del Paese con un saldo migratorio che segna un +3.453. Si stabiliscono in città soprattutto italiani (64,8%). Le migrazioni in crescita compensano il saldo naturale da decenni stabilmente negativo: nel 2023 sono nati infatti 2.579 bambini (-5,9% rispetto al 2022) a fronte di 4.569 decessi di residenti a Bologna (-8,4% rispetto al 2022).

Sotto le torri dal Meridione e dalle isole

Sul fronte migratorio, come detto, il bilancio è attivo. Bologna, anche grazie alla presenza della sua antica Università continua ad attrarre soprattutto giovani: gli under 34 sono infatti oltre la metà dei nuovi residenti in città (56,5%).

Ma chi sono gli immigrati che scelgono il capoluogo felsineo? Sono principalmente italiani (64,8%). Tra questi la maggior parte proviene dal Sud Italia e dalle isole.

Più nel dettaglio, il bilancio è attivo con le altre regioni italiane (+3.237 abitanti), arrivano in terra felsinea soprattutto dal meridione e dalle isole (+2.585). Meno dalle altre province dell'Emilia Romagna, invece. Attivo è infine il saldo con l’estero (+ 3.347persone). Il capoluogo emiliano in soldoni perde 215 abitanti nel bilancio con le altre province della nostra regione. Riguardo all'interscambio con l’area metropolitana, il saldo è passivo (pari a -2.780 residenti) soprattutto verso i comuni della cintura, mentre i saldi sono leggermente positivi con alcuni comuni prossimi ai confini provinciali dell’Appennino.

156 nazionalità

A Bologna risiedono quasi 61.500 persone di nazionalità straniera, +0,9% rispetto a dicembre 2022. Guardando alle percentuali, hanno cittadinanza straniera il 15,7% dei residenti in città (15,5% fra i maschi e 15,9% fra le femmine). Le donne sono dunque la maggioranza (32.540 contro 28.932 uomini), anche se si riscontrano notevoli differenze tra le varie nazionalità: è spiccata la prevalenza femminile tra quelle dell’Europa orientale, mentre prevalgono gli uomini tra i cittadini del medio ed estremo oriente, nonché dell’Africa centro-settentrionale.

Gli stranieri che vivono sotto le due torri sono soprattutto dell'Europa (41%) e dell'Asia (37,3%). La componente straniera è assai eterogenea, basti pensare che nella nostra città sono presenti ben 156 nazionalità; le più rappresentate sono la Romania con 10.000 residenti, seguita a distanza da Bangladesh (4.890) e Filippine (4.712).

Emigrati ed immigrati, la situazione nella città metropolitana di Bologna nel 2023

* (Immigrazione: trasferimento in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno opposto è l'emigrazione, ndr)

Flussi migratori, come era la situazione nel 2022

Guardando al report del 2022, sul fronte migratorio anche l'anno precedente Bologna registrava un bilancio attivo. Gli immigrati sempre principalmente italiani erano il 64,3%. Sempre molto positivo è il saldo con l’estero e con le altre regioni italiane, soprattutto con il Meridione e le Isole, e leggermente negativo con le altre province dell’Emilia Romagna (-23 residenti) ed è passivo con l’area metropolitana (-1.313).

Gli stranieri sotto le due torri risultavano soprattutto europei (41,4%) e asiatici (37,2%). Si contavano 155 nazionalità sotto le torri; le più rappresentate Romania con 10.037 residenti, Bangladesh (4.882) e Filippine (4.795).