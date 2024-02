Residenti, stranieri, età media: i quartieri di Bologna ai raggi X

QUI I PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono 392.017 gli abitanti iscritti nei registri anagrafici del comune di Bologna al 31 dicembre 2023. I residenti iscritti all’Anagrafe comunale non corrispondono alla popolazione rilevata da Istat a causa del diverso metodo di calcolo.

L’Istat determina la popolazione non sulla base della residenza, ma della dimora abituale degli individui, integrando l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente con numerose fonti amministrative e con il Censimento permanente; i dati più recenti al 31 dicembre 2022 indicano 389.200 dimoranti abitualmente.

Oltre a residenti e dimoranti, Bologna è vissuta da diverse “popolazioni” che non abitano stabilmente in città. Istat stima che insista nel comune quasi un ulteriore 30% di persone (lavoratori, studenti e city users del territorio) con circa 507.600 presenti complessivamente, senza considerare i turisti. Nell’intero territorio metropolitano la popolazione supera 1.000.000 di abitanti.

Situazione quartiere per quartiere

Al 31 dicembre 2023 i quartieri più popolosi di Bologna risultano essere il Navile (29.642 residenti) e il Porto -Saragozza (69428 residenti). Seguono nell'ordine il San Donato-San Vitale e il Santo Stefano e infine, il meno popoloso, il Savena con 59.593 residenti.

Sul fronte dell'età si rileva come il quartiere con una maggior concentrazione di under 15 sia il Borgo Panigale -Reno (12%), quello con una minor concentrazione è invece il Porto- Saragozza (10%).

I quartieri più 'vecchio' risulta essere il Savena, qui infatti sono il 27,9% gli over sessantacinquenni residenti.

Analizzando infine i residenti stranieri emerge la più alta concentrazione nel quartieri Navile (12.307 residenti). In coda invece il Santo Stefano, dove gli stranieri residenti sono poco più di 7400.

Dato anagrafico, la situazione nel capoluogo emiliano

I minorenni a Bologna sfiorano i 53.000; di questi, quasi 43.800 hanno fino a 14 anni di età e sono nettamente inferiori al numero degli anziani. Si contano 219 residenti di 65 anni e oltre ogni 100 giovani fino a 14 anni; l’età media dei bolognesi è di 46,9 anni.

Un quinto della popolazione è costituito da giovani tra i 15 e i 34 (21,4% dei residenti; 84.073 persone) e anch’essi risultano meno numerosi degli ultra-sessantacinquenni che superano i 95.800 e sono quasi un quarto della popolazione. In particolare 35.867 persone superano gli 80 anni (9,1% dei residenti) e 59.946 hanno età compresa tra i 65 e 79 anni (15,3% degli abitanti). I centenari sono 244

La transizione alla vita adulta attraverso l’uscita dal nucleo familiare di origine, le tappe di nuzialità, genitorialità e acquisizione di indipendenza economica hanno effetti di carattere sociale non solo nell’immediato, ma anche sui possibili scenari futuri. Vediamo quindi le principali caratteristiche demografiche che contraddistinguono i giovani della nostra città.

I residenti tra 15 ai 34 anni sono oltre 84.000: i ragazzi sono più numerosi (43.460) delle ragazze (40.613). I cittadini stranieri sono 17.686 pari al 21%.

Sul territorio si va da un minimo di 11.158 giovani nella circoscrizione Savena a 15.560 nel quartiere San Donato – San Vitale.

L’89,2% degli abitanti tra i 15 e i 34 annisono celibi o nubili; la percentuale tra i 20 e i 34 anni scende a 86,8%. Considerando i trenta-trentaquattrenni, fascia d’età più frequente fra gli sposi e le spose della nostra città, oltre un quinto risulta sposato (21,4%) o unito civilmente (0,2%).

I giovani tra i 15 e i 34 a Bologna risiedono in circa 59.600 abitazioni in cui vive una famiglia (circa 50.000) o più famiglie coabitano (oltre 10.000).

Quasi 18.000 famiglie (*)sono state costituite da giovani che hanno formato un proprio nucleo (come coppia, come genitori o andando a vivere da soli).

I single sono 13.708 (7.232 maschi e 6.476 femmine). I nuclei costituiti da coppie di giovani (uniti in matrimonio o civilmente) sono 1.164, di cui 663 con figli.

Vi sono inoltre circa 1.800 coppie in cui uno dei partner ha meno di 35 anni; di queste oltre 1.300 hanno figli.

Sono 451 le famiglie con un giovane ‘genitore solo’ (soprattutto madri con figli: 426). Vi sono infine 860 probabili giovani ‘coppie di fatto’ con figli, che non hanno ufficializzato il loro legame, in quanto la famiglia è formata da un giovane genitore con figli e convivente (468 madri e 392 padri)

Genere, Bologna in rosa

A Bologna è donna il 52,3% della popolazione. Fino ai 44 anni i maschi sono lievemente più numerosi (51%), ma a partire dai 45 anni il rapporto si inverte e la componente femminile aumenta progressivamente all’avanzare dell’età: nella fascia 45-64 anni le donne rappresentano il 52,3% del totale, tra 65 e 79 anni sono il 56,1% e raggiungono il 63,3% tra gli ultra-ottantenni.

Un secolo e oltre è un traguardo soprattutto femminile: 212 donne su 244 centenari. Record di longevità in città: 108 anni per le donne e 106 per gli uomini. La prevalenza femminile si riflette anche sull’età media, più elevata per le donne (48,7 anni) rispetto agli uomini (44,9)