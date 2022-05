L'ex leader degli Spandau Ballet in piazza, Tony Hadley: "Bella Bologna, devo ammetterlo"

Con un video pubblicato sui social Tony Hadley ex cantante degli Spandau Ballet, il gruppo inglese che ha raggiunto l'apice negli anni 80, ha annunciato il suo arrivo in piazza Maggiore.

Riprendendosi con il proprio cellulare, in piazza Re Enzo Hadley ha detto: "Beautiful Bologna. I have to say it" , cioè "Bella Bologna. Devo ammetterlo".

La band degli Spandau Ballet si sciolse dopo nel 1989 dopo la pubblicazione dell'ultimo album Heart Like a Sky.