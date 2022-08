Week end di rientri: traffico da bollino rosso il 20 e 21 agosto

Per molti vacanzieri sono arrivati i giorni del rientro, il cosiddetto "controesodo", come ogni anno la settimana che segue Ferragosto. Società autostrade e polizia stradale sono in allerta e prevedono un week end di traffico intenso sulle nostre strade, soprattutto verso i grandi centri.

Sia sabato 20 che domenica 22 sono entrambi da "bollino rosso" sulle autostrade dei Laghi, la A1 verso Milano, la A22 del Brennero, la A14, dalla riviera verso Bologna.

E' inoltre previsto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti: sabato 20 agosto, dalle 8 alle 16, e domenica 21, dalle 7 alle 22.