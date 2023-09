Alluvione Val di Zena, l'Idice preoccupa. Monesi: "Entro fine mese lavori al termine"

Fine settembre. Questa la data per il termine della pulizia dei ponti della strada di San Lazzaro di Savena e Pianoro, al fine di garantire il regolare flusso dell'Idice. Il torrente preoccupa alcuni residenti Val di Zena che da tempo denunciano una situazione difficile e rischiosa del torrente colpito dall'alluvione di maggio 2023. Detriti e arbusti intralciano infatti il corso d'acqua in alcuni punti.

A rispondere alle lamentele sullo stato di avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza è intervenuto Marco Monesi - figura di supporto politico per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione sul territorio: "La Città metropolitana monitora tutti i ponti dove passano le strade provinciali e periodicamente eventuali rami o tronchi d’albero che dovessero ostruire il regolare corso dell’acqua vengono rimossi - dichiara l'assessore. Riguardo la Strada provinciale 36 "Val di Zena", comprendiamo la preoccupazione della popolazione e assicuriamo che la Città metropolitana sta facendo attivamente la sua parte, così come già avvenuto all’indomani dell’alluvione: entro la fine di settembre sarà ultimata la nuova pulizia dei ponti della strada nei Comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro, al fine di garantire il regolare flusso del torrente".

Preoccupati i residenti

La risposta arriva dopo l'ultimo sfogo del comitato dei residenti, di qualche giorno fa : "Sulla stampa sono apparse notizie sullo stato del torrente Zena, nel quale sarebbero stati fatti interventi per mettere in sicurezza il torrente Zena - lamentavano - Noi del Comitato Val di Zena, che rappresentiamo quasi trecento famiglie della vallata smentiamo questa affermazione e le foto che alleghiamo illustrano la vera situazione nella quale si trova il Torrente Zena. Siamo molto preoccupati per l’arrivo dell’autunno con le sue abbondanti piogge, che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti gli abitanti della Val di Zena. E chiediamo con forza che vengano effettuati con massima urgenza gli interventi e i lavori annunciati. Invitiamo Volentieri il Vice Presidente della Regione Emilia Romagna ad un tour lungo la Val di Zena".

Continua a leggere su BolognaToday.it