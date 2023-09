Armi a scuola, 15enne aggredisce un compagno di scuola con lo storditore elettrico

I Carabinieri hanno denunciato un 15enne per minaccia aggravata e porto abusivo di storditore elettrico.

E' accaduto ieri, poco prima delle 14, quando il direttore di una scuola della Provincia di Bologna, ha chiamato i Carabinieri denunciando un'aggressione ai danni di un ragazzino con una pistola elettrica. La vittima, stava piangendo perché era stato colpito sul gluteo con una scarica. I militari si sono recati nell’istituto e dopo aver ricostruito i fatti e identificato i due minorenni, hanno proceduto al sequestro dell’arma .

Il ragazzino che ha ricevuto la scossa era molto spaventato, ma è rimasto illeso e ha rifiutato l’intervento dei sanitari del 118. Nei guai il compagno, denunciato dai Carabinieri presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna . La vittima si è anche rifiutata di sporgere denuncia.

Lo storditore elettrico

Utilizzato per difesa personale, viene venduto in rete ed è in grado di produrre una scarica da 3.800.000 volt. Come riportano le descrizioni, può stordire una persona di grossa stazza o un animale, in base alla durata della scarica.

Una scossa di pochi secondi può provocare spasmi muscolari e paura, una scossa di 1-3 secondi può causare il collasso o lo svenimento, mentre una scossa di 4-5 secondi, può provocare shock e perdita dell’orientamento.