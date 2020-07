Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid: sarà il 18 marzo, ok della Camera

C'è l'ok della Camera dei Deputati sula proposta di legge che chiede di istituire, il 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia di Coronavirus.

L'immagine di quel giorno rimarrà scolpita nella memoria di tutti: i camion militari che da Bergamo trasportavano in altre località le bare dei deceduti, arrivando anche nel bolognese.

"È bello che la legge che la istituisce sia stata approvata all'unanimità. Sarà un giorno importante per non dimenticare questa stagione drammatica e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi" ha scritto il deputato PD Maurizio Martina, uno dei promotorpi della proposta di legge.

In quel giorno anche a Bologna e in Emilia-Romagna i contagi aumentavano a centinaia. Il 18 marzo i positivi erano già 4.525, 525 in più rispetto al giorno prima, e 65 i morti, 15 donne e 50 uomini (5 a Bologna).