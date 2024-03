Di giorno operaio di sera spacciatore, arrestato 47enne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Di giorno operaio e, per arrotondare, di sera spacciatore di hashish e marijuana coltivata in casa. È questo il profilo del 47enne che i carabinieri del reparto Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno arrestato nelle scorse ore. Alle 5 di mattina l’uomo stava viaggiando a bordo del suo furgone dal colore sgargiante su via del via Bargello a Castenaso , quando i militari lo hanno fermato. E hanno scoperto che l’autista, incensurato, in realtà aveva una seconda ‘occupazione’. A bordo del camioncino, infatti, i militari hanno trovato un borsello che conteneva un bilancino di precisione elettronico, un coltello in acciaio con lama lunga 6 cm e la punta sporca di hashish. L’uomo possedeva anche un barattolo in vetro con all’interno tracce di marijuana. In tasca, inoltre, il 47enne aveva circa 200 euro, il ricavato della serata.

Le serre in casa

I carabinieri sono andati anche nell’appartamento dove l’uomo abita e hanno trovato 4 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per produrla. In due piccole serre con tanto di lampade Uv, ventole e temporizzatore, infatti, l’uomo coltivava 8 piante di marijuana alte circa al 90 centimetri. Aveva anche 16 flaconi di fertilizzanti, una macchina per il sottovuoto e vario materiale utilizzato per la coltivazione e confezionamento della droga. Sempre nell’appartamento dell’uomo, i militari hanno trovato altri 400euro in banconote di piccolo taglio, ritenuto il ricavato della sua attività di spaccio. Il 47enne è stato arrestato, giudicato per Direttissima e rimesso in libertà senza, al momento, alcuna misura cautelare.