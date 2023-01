Maxi furto in villa a San Giovanni in Persiceto

Maxi furto in villa a segno nella sera di venerdì scorso a San Giovanni in Persiceto. Lauto il bottino, che si aggirerebbe intorno a un milione di euro in gioielli, denaro contante, armi e altro. Lo riferisce l'edizione locale de Il Resto del Carlino.

Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine - che sono al lavoro per rintracciare la banda, che si ipotizza composta da almeno otto soggetti- il blitz sarebbe avvenuto dopo aver messo fuori uso alcune telecamere di videosorveglianza installate intorno alla villa. Dopo la manomissione i balordi per accedere indisturbati nell'abitazione avrebbero picchiato i cani e poi tagliato le inferriate delle finestre. Da qui l'accesso alle stanze.

Un colpo che ha l'aria di essere stato ben pianificato e studiato nel dettaglio prima di agire. Ad opera di professionisti, insomma, non di ladri improvvisati.

Una volta introdottisi all'interno della villa la razzia. Sono stati portati via i preziosi, tra cui diversi orologi di valore, e ancora i contanti e le pistole regolarmente detenute dai proprietari di casa. I malcapitati, che al momento del furto non erano in villa, si sarebbero accorti dell'intrusione grazie all'alert del sistema di allarme installato nell'abitazione. Così sono state avvisate le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini nel tentativo di rintracciare i malviventi.