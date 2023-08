Investita e uccisa da un camion a Milano: la vittima è una bolognese di 28 anni

Una donna di 28 anni, Francesca Quaglia, è morta oggi a Milano dopo esser stata investita in un incidente da un camion mentre era in bicicletta in prossimità di un incrocio. Lo riporta la testata Milanotoday, che specifica come la 28enne sia stata agganciata e poi finita sotto le ruote del mezzo, per cause ancora al vaglio. Il tragico incidente è avvenuto nei pressi di in viale Caldara (a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e dell'attraversamento pedonale).

Secondo i primi riscontri, il mezzo pesante e la ciclista viaggiavano nella medesima direzione lungo viale Caldara verso via Filippetti. La ciclista era davanti, con il traffico fermo. A una ventina di metri dal semaforo, per cause da accertare, la bicicletta è finita sotto le ruote dell'autocarro. Da quanto è trapelato sembra che, alla ripartenza del semaforo, il mezzo non si sia accorto della donna. Ma è tutto al vaglio. L'autista, 54 anni, si è subito fermato, era però troppo tardi. La giovane ha riportato traumi su tutto il corpo che le sono risultati fatali. A MIlano da qualche anno, ma originaria di Medicina, Quaglia lavorava come traduttrice dalle lingue scandinave “Traduttrice e copywriter freelance.