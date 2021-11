Omicidi Igor, Cassazione conferma l'ergastolo

Mentre è attualmente detenuto in Spagna per i delitti precedenti il suo arresto, l'ergastolo per Igor Norbert Feher alias Igor il russo, è stato confermato dalla Cassazione. Al 40enne, cittadino serbo, è stato rigettato il ricorso proposto dalla sua difesa per gli omicidi nel 2017 di Davide Fabbri e Valerio Verri tra Bologna e Ferrara.

Feher è attualmente sotto processo -ma con una condanna già emessa- per gli altri omicidi un agricoltore e due agenti di Guardia civil, compiuti durante la sua fuga e poco prima del suo arresto nel dicembre del 2017. Attualmente è rinchiuso nel carcere di Zuera, nel distretto di Saragozza.