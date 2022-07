Il maltempo stoppa il concerto degli Iron Maiden, evacuata l'arena | VIDEO

La storica band britannica aveva scelto Bologna come unica data Italian del suo tour ma la Protezione Civile, a causa del temporale, ha annullato l'evento. Traffico della zona in tilt

Doveva essere una festa, e invece il concerto degli Iron Maiden al Sonic Park di Bologna è stato annullato per maltempo. La band britannica aveva scelto Bologna per l'unica data italiana del Legacy Of The Beast Tour, già rimandato per due anni. Proprio durante l'inizio del live, infatti, dal palco hanno chiesto ai partecipanti di evacuare la Joe Strummer Arena. Trascorso un quarto d'ora, gli organizzatori hanno dichiarato annullato il concerto, seguendo le indicazioni della Protezione Civile. I partecipanti hanno quindi lasciato l'area in massa, causando numerosi disagi nel traffico delle zone limitrofe.