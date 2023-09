Tentato omicidio poi il suicidio, tragedia tra le mura domestiche

Tragedia stamane a Corticella, teatro di un tentato omicidio seguito da un suicidio .

Il dramma si è consumato tra le mura domestiche : una sessantenne dopo aver somministrato un mix di farmacia all’anziana madre - ultra ottantenne- si è tolta la vita lanciandosi dalla finestra. Lo riferisce il Resto del Carlino aggiungendo che sarebbe stato trovato un biglietto nel quale la sessantenne- che avrebbe sofferto di depressione - riferiva i suoi piani.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa: se per la figlia non c’è stato nulla da fare, fortunatamente la madre è stata soccorsa in tempo.