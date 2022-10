Incidente in A1: camion travolge il cantiere e si schianta, il conducente è ubriaco

Barcollava e pronunciava parole senza senso l'autotrasportatore finito nei guai sull'autostrada A1. Erano le 21.30 di venerdì 7 ottobre, quando, dopo la segnalazione di un incidente nelle adiacenze di un cantiere di Società Autostrade

nella località di Barberino del Mugello, sul posto sono arrivate le pattuglie della Polstrada.

Gli agenti della della sottosezione autostradale di Pian del Voglio si sono trovati di fronte un autotrasportatore in evidente stato di ebbrezza, che barcollava e pronunciava frasi senza senso: alla guida del mezzo pesante, aveva travolto una serie di segnali stradali ed era andato a sbattere contro il new jersey dell’autostrada.

Il conducente del camion, sottoposto ad alcol test, era alla guida con un tasso alcolemico altissimo, pari a 3.08

g/l, superando di oltre la metà la soglia di alcolemia più grave previsto dal Codice della Strada. La sua condotta avrebbe potuto mettere in pericolo anche gli operai a lavoro poco distante dal luogo dello schianto, oltre agli altri automobilisti.

La Polizia Stradale di Bologna ha denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza, gli ha contestato una serie di violazioni amministrative e gli ha ritirato la patente per i successivi provvedimenti di inibizione alla guida di competenza della Prefettura di Bologna.

Cosa dice la legge

L'articolo 186 bis del Codice della Strada è particolarmente severo, a giusta ragione, verso alcune categorie di autisti. Oltre che per i neopatentati, tolleranza zero per chi lo fa di professione, quindi tassisti, camionisti e conducenti di bus.

L'ISS - Istituto Superiore Sanità ha redatto una tabella per gli effetti a seconda dei livelli alcolemici, distinguendo i sintomi tra donne e uomini, in considerazione anche del peso corporeo.

E' quindi vietato dal Codice guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose.